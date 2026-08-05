La HOAC reclama gobernar la inteligencia artificial con democracia, participación y justicia social

El movimiento de trabajadoras y trabajadores cristianos se compromete a acompañar a quienes sufran precariedad o exclusión por la transformación tecnológica y a reforzar las alianzas sociales, sindicales y eclesiales

(noticiasobreras.es).-La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) ha reclamado políticas públicas que garanticen que la inteligencia artificial y el resto de innovaciones tecnológicas se desarrollen con criterios de democracia, participación, transparencia, equidad y bien común.

Este planteamiento forma parte de las conclusiones reflejadas en el comunicado final de sus Cursos de Verano 2026, que han reunido a 220 personas en Madrid bajo el lema “Tejer comunidad en la era digital: el compromiso por el bien común“.

El movimiento de la Iglesia española advierte de que el desarrollo tecnológico no es neutral y puede agravar la desigualdad, la precariedad y la exclusión cuando queda subordinado a la lógica del beneficio.

Ante esta deriva, defiende una innovación al servicio de la dignidad de las personas, el trabajo decente, la justicia social, el cuidado de la creación y el bien común, en sintonía con la encíclica Magnifica humanitas del papa León XIV.

La presidenta general de la HOAC, Paloma Becerra, advirtió, en el acto de clausura, de que el progreso tecnológico “puede ser don si pone en el centro a la persona”, pero “se vuelve destructivo si dobla a los pueblos bajo lógicas de poder”.

Con la inteligencia artificial, añadió, “se puede poner en juego cómo nos entendemos como personas, cómo son nuestras relaciones y cómo nos organizamos como sociedad”. En este cambio de época, “nuestra tarea evangelizadora pasa necesariamente por sembrar humanidad”, afirmó.

Acompañar, formar e incidir públicamente

El movimiento de trabajadoras y trabajadores cristianos se compromete a acompañar a las personas trabajadoras allí donde el cambio tecnológico genere incertidumbre, precariedad o exclusión; promover espacios de formación, diálogo y discernimiento crítico; e impulsar una comunicación comprometida con la verdad que reconozca como protagonistas a quienes sufren mayor precariedad, invisibilidad o descarte.

Becerra situó esta opción en la identidad del movimiento: “Como Iglesia encarnada en el mundo obrero más empobrecido, vemos la vulnerabilidad como lugar teológico donde los más débiles estén más protegidos, donde la justicia y la igualdad de oportunidades se hagan realidad y se fortalezca la fraternidad”, subrayó.

El movimiento especializado de la Acción Católica apostará además por fortalecer sus medios propios y por tejer alianzas con organizaciones sociales, sindicales y eclesiales. Reclama que las decisiones sobre la transformación tecnológica no queden en manos exclusivas de las grandes empresas o de quienes controlan los sistemas digitales, sino que incorporen la participación efectiva de las personas trabajadoras.

Su horizonte es seguir tejiendo comunidad para situar la vida, el trabajo decente y el bien común en el centro.