En su encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas, celebrado en el Palacio San Martín de Buenos Aires, el Santo Padre llamó a fortalecer el diálogo interreligioso, construir puentes de colaboración y trabajar juntos por la paz, la justicia y la fraternidad.

(vaticannews.va).-En Argentina, el Papa León XIV mantuvo un encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, en Buenos Aires. Ante representantes de distintas confesiones, el Pontífice destacó el valor del diálogo, la amistad y la oración como caminos para construir una sociedad más fraterna y comprometida con el bien común.

Un momento del encuentro (VATICAN MEDIA)

Al comenzar su discurso, el Santo Padre expresó su alegría por este encuentro y recordó que el diálogo y la amistad constituyen pilares fundamentales que marcaron también el pontificado de su predecesor, el Papa Francisco. En este sentido, manifestó su deseo de fortalecer esos vínculos mediante la construcción de «nuevos puentes», entendidos como caminos concretos de colaboración en la sociedad.

Como Sucesor del apóstol Pedro, León XIV reafirmó la fe en Cristo, el reconocimiento de la unidad bautismal entre los cristianos y el vínculo espiritual que une a la Iglesia con el pueblo de Israel. Asimismo, manifestó su sincero respeto por cuanto de santo y verdadero está presente en las distintas tradiciones religiosas, retomando las enseñanzas del Concilio Vaticano II, particularmente la declaración Nostra aetate.

Argentina, una nación enriquecida por la diversidad religiosa

Al referirse a la historia argentina, el Papa destacó que su identidad se ha configurado como un «crisol de razas, de culturas y de religiones diferentes», gracias al encuentro entre los pueblos originarios y las numerosas comunidades inmigrantes que llegaron a estas tierras a lo largo de los siglos. Recordó que aquellos hombres y mujeres trajeron consigo sus sueños y su fe, contribuyendo a la formación de familias, comunidades, colonias y aldeas. Católicos, evangélicos, judíos y miembros de otras tradiciones aprendieron a trabajar juntos y a construir proyectos comunes.

Encuentro con las confesiones religiosas (VATICAN MEDIA)

En este proceso, señaló, las religiones no fueron motivo de división, sino un punto de encuentro y compromiso con la sociedad. Para ilustrar esta realidad, evocó las palabras de san Juan Pablo II, quien describió aquella convivencia como una «admirable simbiosis con las tradiciones locales». El Pontífice invitó a continuar promoviendo este espíritu de convivencia, reconociendo que cada tradición religiosa puede ofrecer valores culturales, testimonios de fe y obras concretas al servicio de la comunidad.

La oración como camino de escucha y encuentro

El Papa afirmó que la oración es una experiencia compartida por las distintas religiones y una oportunidad para profundizar el conocimiento recíproco. «En todas las religiones rezamos, elevando a Dios nuestras voces», afirmó, destacando que, a través de diferentes lenguas, cantos y gestos, las personas se dirigen al misterio de Dios y de la existencia humana.

El Santo Padre explicó que la oración no consiste únicamente en pronunciar palabras, sino que expresa lo que cada persona es ante Dios: sus pensamientos, afectos, vínculos y aspiraciones más profundas. En particular, señaló que, en la actual era digital, caracterizada por las múltiples distracciones, la oración ayuda a recuperar el silencio y el valor de la escucha. De este modo, invitó a escuchar no solamente las palabras de los demás, sino también las voces que surgen de sus experiencias espirituales.

“Cuando hablamos a Dios somos nosotros mismos quienes tomamos la palabra: la oración expresa, por tanto, lo que somos ante Dios. La dimensión religiosa es como un espejo que refleja nuestro ser, nuestros pensamientos y afectos, nuestros vínculos. Especialmente en la era digital, la oración nos ayuda a vencer las distracciones, encontrando en el silencio el valor de la escucha.”

A partir de esta reflexión, presentó tres dimensiones fundamentales de las religiones: guardianas de la dignidad humana, expresiones de nuestra libertad y lugares para cultivar la esperanza.

Las religiones, guardianas de la dignidad humana

León XIV afirmó que toda religión testimonia que el ser humano está habitado por una profunda necesidad y un deseo de vida. Explicó que, así como el cuerpo necesita aire, agua y alimento, la conciencia busca el bien, la verdad y la justicia. Esta realidad demuestra que la persona humana no está constituida únicamente por una dimensión material, sino que posee una profunda apertura a la vida y al sentido.

Otro momento del encuentro (VATICAN MEDIA)

Por eso, sostuvo que las religiones tienen la responsabilidad de custodiar la dignidad humana y promover una sociedad en la que los ideales de justicia, paz y fraternidad se traduzcan en acciones concretas. El Papa hizo especial hincapié en la defensa de la vida: «Mientras alabamos a Dios por el don de la vida, defendámosla siempre y para todos, desde la concepción hasta su fin natural, especialmente cuando se ve amenazada por la miseria y la violencia». Asimismo, invitó a que la fe se manifieste en el cuidado de todas las personas, en la familia, la educación, el trabajo y el medioambiente.

Las religiones como expresiones de libertad

En segundo lugar, el Pontífice reflexionó sobre la libertad y la responsabilidad humana ante la creación. Recordó que el hombre no es Dios ni es dueño absoluto de la tierra, sino que ha recibido el mundo como un don que debe cuidar.

«¡No destruyamos con nuestras manos el “jardín” que el Creador nos ha confiado!», exhortó.

En este contexto, explicó que las religiones, al custodiar la sabiduría de los pueblos, contribuyen a edificar la sociedad, educar las conciencias y liberar a las personas de los ídolos que amenazan su libertad. Mencionó particularmente tres: el ídolo del dominio, que lleva a pretender estar por encima de los demás; el de la vanagloria, que identifica el valor de la persona con sus posesiones; y el de la guerra, que niega el señorío de Dios sobre la historia.

Frente a estas tentaciones, León XIV recordó que el verdadero nombre del poder de Dios es el amor, un amor que no conoce fin. Por ello, invitó a los representantes religiosos a convertirse en signos de salvación para el mundo, promoviendo el respeto, la solidaridad y el cuidado de la creación.

Las religiones, lugares para cultivar la esperanza

El tercer aspecto abordado fue la esperanza. El Papa afirmó que, cuando el ser humano se dirige a Dios, se abre al futuro, porque «el futuro es el tiempo de la fe». Las religiones, explicó, constituyen un vínculo entre generaciones: conservan la memoria, transmiten la sabiduría, anuncian promesas y alimentan la esperanza de los pueblos.

La fe permite mirar más allá de las dificultades y de la muerte, ofreciendo una perspectiva de futuro para cada persona y para la humanidad entera.

“Cuando la luz de la fe atraviesa las tinieblas de la muerte, el futuro de cada hombre y de cada mujer, de la sociedad y del mundo entero recobra la esperanza.”

En este sentido, destacó que la esperanza no puede permanecer como un sentimiento abstracto, sino que debe convertirse en compromiso y acción. Es una fuerza que impulsa a construir relaciones auténticas, superar la soledad y reunir a los pueblos en la concordia.

Al reflexionar sobre el significado de la palabra religión, hizo referencia a su relación con el término latino religare, entendido como unir y establecer vínculos entre las personas. Por eso, invitó a compartir la esperanza con quienes sufren la pobreza, con quienes han perdido el sentido de la vida y con todos aquellos que desean comprometerse en la renovación del mundo desde la justicia.

«Haciéndose oración y anuncio, nuestro lenguaje se vuelve caridad elocuente, que anima toda acción», expresó.

El diálogo interreligioso al servicio de la paz

“Aquí está nuestro servicio a la humanidad: construir un futuro mejor para todos, a la espera del cumplimiento bienaventurado de la historia.”

Hacia el final de su intervención, León XIV recordó que la misión compartida de las comunidades religiosas consiste en contribuir a la construcción de un futuro mejor para todos. En esta perspectiva, afirmó que cuanto más profundamente el ser humano conoce y cuida su propia dignidad, más se acerca a Dios. Cada palabra buena y cada gesto de solidaridad hacia el prójimo se convierten, así, en una expresión concreta de oración.

El Santo Padre retomó también una enseñanza de san Juan Pablo II, pronunciada en Asís el 24 de enero de 2002, durante un encuentro con representantes de las diversas religiones del mundo. En aquella ocasión, el Pontífice polaco señaló que la oración sincera no conduce a la oposición ni al desprecio del otro, sino a un diálogo constructivo, en el que cada persona fortalece su compromiso de testimonio y anuncio.

León XIV subrayó la actualidad de estas palabras y agradeció el compromiso de quienes trabajan por la paz desde sus respectivas tradiciones religiosas. Al mismo tiempo, animó a continuar recorriendo juntos este camino, sin renunciar a la propia identidad y desde el respeto mutuo.

Una oración por la fraternidad de la humanidad

Como conclusión del encuentro, el Papa invitó a los presentes a hacer propia una oración del Papa Francisco, incluida en la encíclica Fratelli tutti (n. 287), que expresa el anhelo de una humanidad reconciliada:

«Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad,

infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal.

Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz.

Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras.

Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza

que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes,

de esperanzas compartidas. Amén» (Carta enc. Fratelli tutti, 287).

Finalmente, León XIV pidió al Omnipotente que bendiga la pasión por la humanidad e inspire el compromiso de todos por la paz, «esa paz que se cumplirá para siempre en el nombre santo de Dios».