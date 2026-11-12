La Iglesia de Chile presenta un espacio digital para vivir y compartir el Mes de María 2026

La propuesta reúne oraciones diarias, reflexiones bíblicas, recursos para rezar el Rosario, canciones y materiales pastorales. La iniciativa adquiere un significado especial al conmemorar los cien años desde la coronación de la Virgen de Carmen como Patrona, Reina y Madre de Chile.

(adn.celam.org).-Con el propósito de acompañar la experiencia espiritual y comunitaria del Mes de María En 2026, la Iglesia de Chile puso a disposición un espacio digital que reúne contenidos, oraciones y recursos para acompañar esta celebración mariana y Invita a los fieles a vivirla desde sus hogares y comunidades.

El iniciativa promovida por la Secretaría Pastoral de la Conferencia Episcopal de Chile adquiere un significado especial este año, ya que coincide con el centenario de la coronación de la Virgen de Carmen como Patrona, Reina y Madre de Chile.

En esto Contexto jubilar, el espacio virtual está inspirado en el texto Madre que da la bienvenida, espera y comparte, una publicación colaborativa de la Secretaría Pastoral de la Conferencia Episcopal de Chile, preparada junto con un grupo de personas convocado por el Instituto de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica del Norte.

Oraciones y reflexiones para cada día

a través de la página Mes de María 2026, la Los visitantes podrán acceder al contenido de la celebración diaria, que será Publicarán semana a semana.

Cada día contempla una oración inicial, un tema acompañado de un texto bíblico, una Espacio para la reflexión, peticiones y una oración final. De este modo, el El sitio ofrece una guía para acompañar el camino espiritual durante todo el mes.

La propuesta También incorpora materiales para profundizar la devoción mariana, entre esas directrices para rezar el Santo Rosario, letanías, oraciones y cantos dedicado a la Virgen Mary.It también pone a disposición recursos compartidos de diferentes instancias pastorales y materiales audiovisuales.

Participa y comparte

Este espacio Lo digital tiene como objetivo facilitar el acceso a materiales que pueden acompañar tanto la oración personal como las reuniones comunitarias, ayudar a familias, parroquias y grupos pastorales a encontrar recursos para vivir esta celebración.

La Iglesia de Chile te invita a entrar en la plataforma, conocer su contenido y compartirlas en las comunidades, haciendo de este Mes de María una oportunidad para renovar la fe y acercarse a María, madre que acoge, espera y comparte.

El El contenido está disponible en: https://www.iglesia.cl/especiales/mesmaria2026/