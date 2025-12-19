La monja que evangeliza en TikTok: “Primero hay que tocar el corazón, la doctrina vendrá después”

La hermana Xiskya Valladares, con casi un millón de seguidores, detalla su misión en el “continente digital” y las claves de su influyente presencia en redes

(cope.es).-La hermana Xiskya Valladares, religiosa de la Pureza de María, se ha convertido en un fenómeno de la evangelización en el “continente digital”. Con casi 800.000 seguidores en TikTok y decenas de miles en Instagram y X, considera que la clave de su alcance es “la autenticidad”. “Cuando la gente ve que el mensaje es auténtico, los vídeos son auténticos, entonces se interesan más”, ha explicado en una entrevista en el programa ‘El Mirall de l’Església’ de COPE Mallorca.

El origen de una “misionera digital”

Su vocación digital surgió de la confluencia de varios eventos. Los atentados del 11-M le mostraron el poder de las redes para convocar, mientras que la cobertura de la JMJ de Madrid en 2011 le confirmó que eran “muy válidas para la evangelización”. Un encuentro posterior con el también misionero Daniel Pajuelo le ayudó a entender las redes como un “lugar de misión”.

Desde entonces, ha aprendido lecciones fundamentales, como la importancia de rezar y pensar lo que se publica por la responsabilidad que conlleva, la necesidad de adaptar el lenguaje a cada plataforma y, sobre todo, no anunciarse a sí misma. “Hay que tener una claridad en lo que tú vas a comunicar, que no es tuyo, sino que es de la Iglesia y es de Jesús”, afirma, lo que supone una “triple responsabilidad”.

Evangelizar en “tierra hostil”

La religiosa confiesa que las redes no le “cargan las pilas”, sino que las considera una “tierra hostil” que a menudo desanima. Su verdadera fortaleza, asegura, proviene de la oración y el discernimiento. El objetivo principal de su labor es comunicar que “Dios ama a todos” y transmitir la imagen de un Dios “tierno y misericordioso”.

“Primero hay que tocar el corazón con esa misericordia y ternura de Dios”, insiste, porque una vez que se logra esa conexión, “ya vendrán las normas, ya vendrá la doctrina”. Por ello, evita deliberadamente entrar en temas como la política, que considera que solo generan “división y polémica”, alejándola de su misión de presentar a un “Jesús atractivo”.

Sobre el creciente interés por la espiritualidad, Valladares se muestra prudente. Aunque lo ha notado, lo atribuye más a la influencia del Papa Francisco, la sinodalidad y la acción del Espíritu Santo con movimientos como Hakuna o Emaús. Para ella, este resurgir es una mezcla: para algunos será una “moda pasajera”, pero tiene la esperanza de que muchos otros “se quedarán, porque lo que han probado les llena”.

Iglesia, Papas y futuro digital

La misionera subraya que una comunidad cristiana no puede ser exclusivamente digital, ya que los sacramentos “requieren la presencia física” y no son válidos a través de medios telemáticos. “No podemos ser una comunidad solo digital”, sentencia. Respecto a la inteligencia artificial, ve positivo su uso como herramienta para crear contenidos, siempre que se aclare su origen, pero le preocupa que se utilice para “confundir a la gente” con sustitutos de Dios.

Xiskya Valladares ha recibido el apoyo explícito de los últimos pontífices. Tuvo un encuentro personal con el Papa Francisco, quien la animó con un mensaje claro: “Seguí adelante, porque la gente necesita ver la ternura de Dios”. Asegura que el Papa León XIV continúa esta línea, pidiendo a los misioneros digitales crear “redes de humanidad y de paz”.

Finalmente, al ser preguntada por los pobres en las redes, la religiosa señala a “los que no conocen a Dios”, los alejados de la Iglesia, los “heridos por la vida” y los que carecen de esperanza. Su labor, concluye, es ser una “samaritana en las redes sociales” que escucha y ayuda a “sanar las heridas”