La presencia evangelizadora de las hermanas inmersa en la cultura digital

Durante ocho meses, las Hijas de María Auxiliadora (FMA) en Estados Unidos y Canadá acompañan a mujeres de veintitantos y treinta años a través de una experiencia «onlife», tanto online (un «tercer espacio») como, en algunos casos, en persona. Este viaje ofrece un discernimiento vocacional guiado, ayudando a los participantes a explorar la llamada al matrimonio, la vida religiosa o la virginidad consagrada.

(vaticannews.va/en).-Las semillas del Proyecto Fiat se plantaron en 2017 durante una convocatoria de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos para líderes católicos. En esta reunión, la hermana Bernadette Mota, FMA, y la hermana Phuong Nguyen, FMA, de la provincia del oeste de Estados Unidos, conocieron el Grupo Samuel, una iniciativa de discernimiento para jóvenes adultos que se originó en Italia a través de los Apóstoles de la Vida Interior.

Más tarde ese año, las hermanas introdujeron el Grupo Samuel en la Diócesis de Colorado Springs. La hermana Linda González, FMA, pronto se unió al equipo que dirigía el programa. En marzo de 2019, la iniciativa estaba en pleno auge; Sin embargo, la pandemia detuvo abruptamente todas las reuniones presenciales.

Un enfoque digital creativo para el ministerio

La nueva realidad animó a las hermanas a reunirse en línea y pensar en una forma alternativa de guiar a los jóvenes en su discernimiento vocacional. La hermana Sydney Moss, FMA, directora de vocaciones de la Provincia Occidental de Estados Unidos de las Hermanas, reflexiona sobre el hecho de que «durante la pandemia, cuando tuvimos que cambiar de opinión y encontrar un enfoque diferente para el ministerio, fue totalmente obra del Espíritu Santo idear la idea del Proyecto Fiat.»

El Grupo Samuel evolucionó hasta convertirse en lo que hoy es el Proyecto Fiat, incorporando un último segmento salesiano de tres meses centrado específicamente en la vida religiosa, utilizando el libro de la hermana Clare Matthiass Discerning Religious Life. El nombre del Proyecto Fiat fue una inspiración para animar a los participantes a decir su propio «sí» como Mary. «Gracias a este nuevo proyecto, hemos podido llegar a más mujeres que si hubiéramos seguido haciendo las cosas igual.»

Creando nuevas comunidades

El proyecto Fiat es un espacio para crear comunidad. Marylynn Alvarado, participante del Proyecto Fiat 2025-2026, comparte cómo «ha sido realmente estupendo saber que hay otras jóvenes que están en situaciones similares; Estamos juntos en esto. He entrado en esta comunidad a través de un proceso de discernimiento, no por mí mismo. Ha sido guiado divinamente, camino con Cristo y no estoy solo.»

Una nueva dirección espiritual

Como parte del programa, se pide a los participantes que se reúnan con un director espiritual una vez al mes para procesar la información que se comparte durante cada sesión. Lucía Martínez, participante del Proyecto Fiat 2024-2025, afirma que «lo más destacado para mí fue ser guiada a través de una dirección espiritual, específicamente con una hermana.

Poder escuchar y aprender de la experiencia y sabiduría de mi hermana fue algo que me ayudó mucho a entender cómo Dios estaba actuando en mi vida y a qué me llama.»

Distraer la mente

Cecilia García, dispuesta a discernir su vocación dividida entre el matrimonio y la vida comunitaria, participó en el proyecto Fiat 2021-2022 onlife: es decir, en persona, en California, donde conectó online con otros participantes de Estados Unidos y otros países.

Comparte: «El Proyecto Fiat me permitió encontrar un espacio para hacer una pausa en mi apretada agenda como estudiante, distraerme y tratar de escuchar lo que Dios quiere de mí. Me permitió crear una forma más estructurada de reservar tiempo para hablar sobre las diferentes vocaciones y meditar sobre las Escrituras. Hablamos mucho sobre María, lo que encarnaba y los dones del Espíritu Santo que acompañan a cada vocación.»

Christian y Cecilia García (’22)

Discerniendo las heridas internas

Durante el Proyecto Fiat, las hermanas comparten charlas relacionadas con el discernimiento, el autoconocimiento, la sanación de heridas internas y diferentes elementos de la vida religiosa, todo ello a través de Zoom. La parte online del proyecto Fiat termina con un retiro presencial opcional para los participantes.

Este cuarto espacio, un espacio que conecta la experiencia digital con la experiencia presencial, ofrece la oportunidad de retirarse del mundo y reunirse en persona tras 8 meses de viajes juntos en un espacio digital.

Perspectivas poderosas

Courtney descubrió su vocación al participar en el programa Fiat online 2024-2025 y en el retiro presencial al final. Comparte cómo reflexionar sobre las charlas de las hermanas le ayudó en su búsqueda, destacando algunas ideas significativas: «¿Cómo está diseñado tu corazón para amar? ¿Sientes que tu corazón ha sido diseñado para amar exclusivamente a una persona? Si es así, así es como Dios quiere que te conviertas en santo.»

Tras asistir al retiro presencial, decidió dar el siguiente paso y actualmente está en la primera etapa de formación con las Hijas de María Auxiliadora.

De izquierda a derecha; Hija de la candidata de María Auxiliadora Victoria Villanueva, y las candidatas Diana Valencia, Anadalia Luna y Courtney Holbrook, participantes del proyecto Fiat 2024-2025.

El Papa León XIV, en su carta apostólica Una fidelidad que genera el futuro, dice: «Toda vocación en la Iglesia surge de un encuentro personal con Cristo, que «da a la vida un nuevo horizonte y una dirección decisiva.» Antes de cualquier compromiso, aspiración personal o servicio, está la voz del Maestro que llama: ‘Seguidme’ (Mc 1:17).»

Las Hermanas están en su sexto año como presencia evangelizadora inmersa en la cultura digital a través del Proyecto Fiat. Están proporcionando un espacio en OnLife para que las jóvenes entren en un proceso de discernimiento. El encuentro de Hermanas y participantes a través de The Fiat Project es posible gracias a quienes ofrecen sus oraciones por vocaciones sagradas al matrimonio y la vida religiosa, y a todos los que han apoyado económicamente el programa, especialmente el Instituto Visitante Dominical (OSV) y la Fundación Scanlan.