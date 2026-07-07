Ruiz es nombrado nuevo secretario del Dicasterio para el Servicio de la Caridad

El sacerdote argentino, secretario del Dicasterio para la Comunicación desde 2015, fue designado hoy por el Papa como segundo al mando de la Limosnería Apostólica. Tomará posesión el 1 de septiembre de 2026. «Me siento completamente feliz de seguir al Señor dondequiera que nos llame», expresó en un saludo a los empleados de la DpC. «Siento la paternidad de un proyecto ya realizado y comenzado, y la paternidad nunca se desvanece».

(vaticannews.va).-De la comunicación a la caridad, con la misma visión y objetivo: servir al Papa y a la Iglesia de forma misionera. El padre Lucio Ruiz, hasta ahora secretario del Dicasterio para la Comunicación, fue nombrado hoy, 30 de junio, por el Papa León XIV, secretario del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, más conocido como Limosnería Apostólica, el brazo caritativo de las actividades pastorales y los proyectos humanitarios del Pontífice.

La noticia del nombramiento de Ruiz —argentino, como el Papa Francisco, con quien también compartió una amistad personal— llega en una jornada marcada por nuevos nombramientos y cambios en la Curia Romana. Los Dicasterios de la Comunicación y de la Caridad también recibieron recientemente el nombramiento de dos nuevos prefectos: Montserrat Alvarado en el primer caso, nombrada el 2 de junio y en el cargo desde noviembre; y el obispo español Luis Marín de San Martín, agustino, quien dirige la Oficina de Caridades desde marzo pasado.

La experiencia en Latinoamérica y Roma

A partir del 1 de septiembre, Marín de San Martín estará acompañado por Ruiz, quien ha acompañado al Dicasterio para la Comunicación desde sus inicios, cuando aún se llamaba Secretaría para la Comunicación. El Papa Francisco lo nombró Secretario el 27 de junio de 2015, en vista de su amplia experiencia en informática y medios de comunicación, especialmente en América Latina, donde se desempeñó como asesor de la Red Latinoamericana de Información de la Iglesia y presidente del Centro de Formación y Desarrollo Nuestra Señora de Guadalupe para América Latina.

En Roma, el sacerdote imparte clases en la Facultad de Comunicación de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz y es profesor visitante de Teleducación en la Pontificia Universidad Gregoriana. El año pasado, colaboró ​​en la organización del Jubileo de la Comunicación, celebrado en enero de 2025, y, aún más importante, supervisó el Jubileo de los Misioneros Digitales y los Influencers Católicos, en julio del año siguiente, que congregó a miles de jóvenes —entre otros— en Roma, comprometidos con llevar el Evangelio al vasto mundo de internet.

En camino

Al saludar al personal del Dicasterio para la Comunicación al mediodía, apenas unos minutos después de la publicación del boletín que anunciaba su nombramiento, el padre Lucio destacó «la belleza de poder consagrarse y seguir al Señor adondequiera que vaya. Llevamos once años juntos, pero yo llevo consagrado muchos más, y estoy completamente feliz de seguir al Señor adondequiera que nos llame».

Hasta el momento, el secretario ha compartido dos palabras: «Perdón y agradecimiento». Perdón por las dificultades o los errores, especialmente al principio, cuando el Dicasterio para la Comunicación estaba tomando forma: «Un camino necesario». Agradecimiento, sin embargo, «por toda la fecundidad, por la belleza del camino que hemos recorrido juntos». En su corazón, el sacerdote dice sentir la «paternidad» de «un proyecto realizado y comenzado». Y esta paternidad «jamás se desvanece».

El nuevo subsecretario

También hoy, el Papa nombró a Massimo Ralli, quien anteriormente fue funcionario del mismo Dicasterio, como subsecretario del Dicasterio para el Servicio de la Caridad. Asumirá su cargo el 1 de septiembre.