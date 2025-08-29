La primera misa para misioneros digitales e influencers con aparición de León XIV

(romereports.com).-En la segunda jornada del Jubileo de la Juventud, se celebró una misa dedicada a los misioneros digitales y a los influencers católicos.

El cardenal Tagle presidió la eucaristía. Durante la homilía, apuntó a que Dios debe ser la primera y principal influencia en la vida de todos los católicos.

CARDENAL TAGLE

San Juan declara en la primera lectura que el gran influencer es Dios. Dios es amor, y para influir en la transformación, renovación, santificación y salvación de la humanidad a través del amor, Dios no nos envió un mensaje de texto, un correo electrónico o un documento. Dios envió a su Hijo.

Al final de la misa, el papa León XIV acudió a saludar a los influencers. Muchos, para no perder detalle, llegaron incluso a subirse a sus sillas para lograr ver al pontífice.

Y cuando el papa se sentó para pronunciar su discurso, los influencers estallaron en aplausos.

En italiano, español e inglés, León XIV animó a convivir en espacios cristianos, además de respetar la dignidad humana en medio del auge de la inteligencia artificial.

PAPA LEÓN XIV

Hoy nos encontramos en una nueva cultura, profundamente caracterizada e inundada por la tecnología. Depende de nosotros, de cada uno de ustedes, garantizar que esta cultura siga siendo humana. La ciencia y la tecnología influyen en nuestra forma de vivir en el mundo, e incluso afectan a cómo nos entendemos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos con Dios y cómo nos relacionamos entre nosotros.

El papa terminó su discurso impartiendo la bendición. Después, algunos fieles le regalaron banderas y hasta un peluche de un león.