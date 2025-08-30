Ruffini: Salvaguardar nuestra humanidad sirviendo a los demás

En su intervención en el congreso trienal de la Unión de la Prensa Católica Africana (UCAP), el Prefecto del Dicasterio para la Comunicación invita a los periodistas a leer y compartir historias «con la inteligencia del corazón, con la sabiduría del amor, sin confundir medios y fines, verdad y falsedad, intuición y cálculo».

(vaticannews.va).-Leer y contar la historia «con la inteligencia del corazón, con la sabiduría del amor, sin confundir medios y fines, verdad y falsedad, intuición y cálculo»: en definitiva, «permanecer humanos» y «cada vez más»: esta es la invitación del Dr. Paolo Ruffini, Prefecto del Dicasterio para la Comunicación, en un mensaje a los participantes en el congreso trienal de la Unión Católica Africana de la Prensa (UCAP), que se reúne en Accra, Ghana, hasta el 17 de agosto para reflexionar sobre el tema «Equilibrio entre el progreso tecnológico y la preservación de los valores humanos en la era de la inteligencia artificial».

Lo verdadero, lo justo, lo bello

En una época en la que las relaciones entre las instituciones y los pueblos han sido transformadas «radicalmente» por las redes sociales, uno se pregunta «cómo los algoritmos, y las máquinas que los procesan, pueden servir a la humanidad en la verdad, el conocimiento, la conciencia y la belleza», señaló Ruffini en el texto leído a más de 150 delegados de 30 países por monseñor Janvier Yameogo, funcionario de la Dirección Teológico-Pastoral del mismo dicasterio.

Haciendo un llamado a la reflexión sobre la relación «entre los seres humanos y los algoritmos», Ruffini dijo que la respuesta radica en «evitar que los algoritmos y sus procesadores creen un sistema de dominación que lo pulveriza todo, ignorando lo verdadero, lo justo y lo bello», sacrificando la singularidad y la dignidad individuales.

Estamos en una encrucijada, continuó Ruffini: por un lado, está la «dictadura de la máquina, impulsada por el pensamiento totalitario»; por otro, está «la libertad humana, sin la cual no hay verdad». De ahí el llamado a fortalecer la capacidad de los profesionales de los medios de comunicación para «educar a sus diversas audiencias» sobre la necesidad de «promover y preservar» los valores humanos en un mundo «fuertemente influenciado por el progreso tecnológico, particularmente la inteligencia artificial».

Participantes en el Congreso (© Congreso UCAP)

Unos con otros

La comunicación es ante todo un «don mutuo de nosotros mismos», que surge de la relación que establecemos «unos con otros», señaló Ruffini. Y la comunión «es lo que nos hace miembros los unos de los otros»: es el «secreto» de la comunicación de la Iglesia, en el espíritu del Sínodo sobre la sinodalidad. Hoy, cuando el planeta se «hunde» en una espiral de violencia y guerra, con una dificultad cada vez mayor para «construir espacios de encuentro y diálogo, con vistas al bien común y a la paz», ninguna Iglesia o comunidad particular «puede pensar en vivir aislada»: nuestro bienestar está «vinculado» al de los demás.

Los vínculos espontáneos e «incluso informales» que la tecnología nos permite crear pueden ser vistos como «una riqueza y un recurso» para promover una experiencia cada vez más articulada del «nosotros eclesial» con conciencia y discernimiento, permaneciendo firmes en la «gestión ética adecuada» de la inteligencia artificial y los marcos normativos «centrados» en la persona humana, como destacó recientemente el Papa León XIV.

Las presentaciones de la conferencia

En la apertura de la conferencia el domingo pasado, el comité organizador enfatizó cómo los participantes se están uniendo «bajo la bandera de la fe, la colaboración profesional y un propósito común», mientras que la Asociación de Periodistas de Ghana identificó como «esencial» el compromiso de los profesionales de los medios de «anclar su trabajo en los valores perdurables de la verdad, la equidad, la responsabilidad y la compasión».

