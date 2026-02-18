La radio a la prueba de la inteligencia artificial

Hoy se celebra el Día Mundial de la Radio promovido por la UNESCO, centrado en la voz y la IA. En el ADN de la invención de Guglielmo Marconi está la conexión entre las personas y las comunidades. Un valor que ninguna Inteligencia Artificial podrá sustituir jamás.

(vaticannews.va).-«La Radio ya no es solo la Radio». Han pasado veinte años desde que el padre Federico Lombardi, director general de Radio Vaticana, pronunció estas palabras en una reunión con nosotros, sus colegas de la emisora pontificia. Los pódcasts eran prácticamente una experimentación de élite. Las radios web aún no tenían ningún peso en el ecosistema mediático. Las redes sociales vivían una fase embrionaria y, desde luego, no se utilizaban para difundir contenidos informativos, mucho menos en audio. Y, sin embargo, Lombardi había intuido que la Radio, el medio flexible y resiliente por excelencia, estaba cambiando de piel. Una vez más. A veinte años de distancia (una era geológica si se considera la rapidez con la que la tecnología aplicada a la comunicación se ha desarrollado en este tramo de siglo), se puede confirmar la previsión formulada por el jesuita: «La Radio ya no es solo la Radio».

Sin embargo, aunque hoy se suele hablar de manera inseparable de «Radio y Audio» -demostrando cuánto han cambiado las cosas entretanto- el ADN de la invención de Guglielmo Marconi parece haber conservado sus rasgos distintivos. La voz sigue en el centro. La voz con sus emociones. Las que despiertan una canción o una entrevista, una conversación con un oyente o el discurso de un personaje público. La voz con su capacidad de llegar más directamente cuando se quiere informar sobre algo relevante. La Radio sigue siendo de algún modo la «amiga genial» de los otros medios -viejos y nuevos- que producen información. Quizás también porque en un programa de radio (o en un pódcast) la tecnología tiene un papel clave, pero no predominante. La mayor parte la hace la persona con su voz. Pero ¿seguirá siendo así en el futuro próximo?

«La Inteligencia Artificial es una herramienta. No una voz». El tema elegido por la UNESCO para el Día Mundial de la Radio 2026 recoge y subraya precisamente esta preocupación, cada vez más evidente. Y urgente. ¿La IA sustituirá la voz de las personas en las transmisiones radiofónicas? Técnicamente, esto hoy no solo es posible, sino que ya se realiza ampliamente en muchas emisoras. Programas conducidos por «locutores de Inteligencia Artificial». Doblajes de audio producidos con IA. Y también pódcasts realizados con música y voces clonadas por herramientas en las que la contribución humana se reduce al mínimo. Son muchas las preguntas que estas aplicaciones suscitan, empezando por el tema de la transparencia: quien escucha debería saber ante todo si la voz que habla es humana o generada por IA. Y debería saber si los contenidos informativos que está escuchando han sido seleccionados por un algoritmo o por un periodista.

De manera muy significativa, León XIV expresa consideraciones que encajan bien con este debate en su primer mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, publicado el pasado 24 de enero. «Custodiar los rostros y las voces -escribe el Pontífice- significa, en última instancia, cuidarnos a nosotros mismos. Acoger con valentía, determinación y discernimiento las oportunidades que ofrecen la tecnología digital y la inteligencia artificial no significa ocultar para nosotros mismos los puntos críticos, las opacidades, los riesgos».

Y llama la atención sobre un tema que hoy también se considera ineludible en las grandes organizaciones de medios de servicio público, como la Unión Europea de Radiodifusión. «El poder de la simulación -advierte el Papa León- es tal que la inteligencia artificial también puede engañarnos con la fabricación de ‘realidades’ paralelas, apropiándose de nuestros rostros y nuestras voces. Estamos inmersos en una multidimensionalidad, donde cada vez es más difícil distinguir la realidad de la ficción».

La Inteligencia Artificial no puede sustituir la emoción que una persona transmite con su voz a quien la escucha. Por eso esta nueva tecnología revolucionaria debe utilizarse, como dice la UNESCO, como una herramienta. Nada más. Desde esta perspectiva, la IA puede ser de gran ayuda para las radios: para conocer mejor los gustos del público, para organizar mejor los archivos sonoros, para buscar información con mayor rapidez, para promover una identidad sonora más definida. Los posibles desarrollos son enormes y algunos aún imprevisibles. Pero ningún progreso tecnológico, por avanzado que sea, podrá sustituir la dimensión humana, la conexión entre las personas, que está en el centro de la invención de Marconi. La IA puede clonar perfectamente el timbre de una voz. Puede, por tanto, «sustituir» las cuerdas vocales. Pero no las del corazón. Porque, como decía Marshall McLuhan, «la Radio tiene el poder mágico de tocar cuerdas remotas y olvidadas».