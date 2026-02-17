Espiritualidad y tecnología para celebrar los 400 años de la Basílica de San Pedro

La Oficina de Prensa de la Santa Sede presentó el completo programa de eventos para conmemorar el aniversario de la dedicación de la gran iglesia vaticana, construida por Bramante, Miguel Ángel y Bernini. El cardenal Gambetti declaró: «Es una oportunidad para revitalizar la profesión de fe del primer Papa». Gracias al proyecto «Más allá de lo visible», ahora será posible monitorizar digitalmente la estructura arquitectónica del monumento.

(vaticannews.va).-Representaciones teatrales y reflexiones sobre la figura de San Pedro, momentos de espiritualidad, nuevos servicios tecnológicos dedicados a los peregrinos para una experiencia más completa de las liturgias, e incluso una exposición sobre las fases de diseño y construcción de la Basílica Vaticana, desde los primeros bocetos del arquitecto Bramante hasta su finalización por Maderno. Estas son solo algunas de las numerosas iniciativas previstas para las celebraciones del 400 aniversario de la dedicación de la Basílica de San Pedro (1626-2026). El programa se presentó esta mañana, 16 de febrero, en la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

“Un aniversario es siempre una oportunidad para conmemorar un acontecimiento histórico, en este caso, para preservar la memoria del primer Papa, Pedro, y de la basílica que reitera la memoria viva de Jesucristo y se basa en la profesión de fe del mismo apóstol Pedro”, explicó el cardenal Mauro Gambetti , arcipreste de la Basílica Papal de San Pedro y presidente de la «Fabbrica di San Pietro», al presentar el programa de celebraciones, que concluirá el 18 de noviembre de 2026 con una misa presidida por el Papa León XIV.

Un momento de la conferencia de prensa de presentación de los actos conmemorativos del 400 aniversario de la dedicación de la Basílica de San Pedro.

Un nuevo «Vía Crucis», obra de Manuel Dürr

«Entre los momentos de espiritualidad previstos», continuó el cardenal, «el 20 de febrero inauguraremos un nuevo Vía Crucis dentro de la Basílica, obra del joven artista suizo Manuel Dürr. Todos los sábados a las 16:00 h habrá treinta minutos de elevaciones espirituales, acompañadas de canto polifónico, en el Altar de la Cátedra. El 24 de marzo, el 26 de mayo y el 13 de octubre a las 19:00 h, también en el Altar de la Cátedra, se celebrarán lectios pastorales. Los tres martes anteriores al 18 de noviembre —28 de octubre, 4 de noviembre y 11 de noviembre—, fray Roberto Pasolini, predicador de la Casa Pontificia, ofrecerá narraciones de Petri a la luz del Evangelio y los Hechos de los Apóstoles».

También habrá oportunidades para conmemorar la presencia de Pedro y Pablo en Roma y, anticipando su solemnidad el 29 de junio, el actor Michele La Ginestra presentará una obra sobre los dos santos patronos de Roma en el Teatro Sette. El cardenal Gambetti también anunció la creación de una nueva fuente, «Miguel Ángel», inspirada en la caligrafía de Buonarroti, que pronto se incluirá en el paquete Microsoft Office.

Un panel de bienvenida a la exposición “Ultra Visibilia” en la terraza de San Pedro.

Una aplicación en 60 idiomas

Además, gracias a una aplicación móvil desarrollada en colaboración con el Dicasterio para la Comunicación y la empresa Translated, continuó el cardenal, «podremos ofrecer a los peregrinos liturgias, cantos y lecturas traducidas simultáneamente a 60 idiomas. El flujo de personas interesadas principalmente en la historia y el arte se distribuirá mejor respecto al flujo de fieles que visitan la Basílica por motivos devocionales. Se implementará un sistema digital de reservas, el Smart Pass, que se integrará en el sitio web www.basilicasanpietro.va . Desde este sistema, será posible consultar los horarios de acceso, lo que permitirá una gestión más ordenada de los flujos de visitantes. Finalmente, para mejorar la seguridad de los peregrinos, una red de sensores monitorizará la asistencia a la Basílica».

Una vista de la cúpula de San Pedro desde la terraza de la Basílica.

Se abrirán otras áreas del complejo monumental para «reducir la carga de visitantes, fomentar la reflexión y la oración, y brindar la oportunidad de comprender mejor la Basílica», añadió el cardenal Gambetti. Las cúpulas gregoriana y clementina estarán abiertas al público. Los baños y el área de refrigerio, gestionados por la «Fabbrica di San Pietro», en el lado sur de la terraza, se extenderán al lado norte, duplicando la superficie disponible para los peregrinos hasta alcanzar los 100 metros cuadrados. «Toda la terraza de la Basílica, que abarca los tres ábsides, será accesible, con exposiciones multimedia permanentes relacionadas con la construcción y el mantenimiento de San Pedro».

Una imagen de Julio II, el Papa que encargó la construcción de la Basílica al arquitecto Donato Bramante.

“Más allá de lo visible” : Monitoreo digital de la Basílica

Oración, perspectivas culturales, pero también una gran riqueza tecnológica. Con motivo del cuatricentenario de la dedicación de la Basílica Vaticana, ENI, una de las principales compañías energéticas de Italia, donó una maqueta digital completa del complejo de la Basílica de San Pedro, llamada «Más allá de lo visible», para garantizar su conservación a lo largo de los años. «Colaboramos con la ‘Fabbrica di San Pietro’ durante 18 meses para estudiar las obras a realizar», explicó Claudio Granata , Director de Relaciones con las Partes Interesadas y Servicios de ENI. «Luego dedicamos 4.500 horas a la recopilación de datos y medimos digitalmente los 80.000 metros cuadrados de la Basílica. Ahora», anunció, «podemos monitorizar todos los movimientos estructurales de esta obra monumental y apoyar a los técnicos de mantenimiento. El sistema nos permite monitorizar digitalmente, en cualquier momento, lo que sucede en la zona».

«Gracias a este sofisticado sistema de sensores, hemos adquirido un conocimiento profundo de la estructura de la Basílica, incluyendo su estructura geológica», declaró Alberto Capitanucci , asesor principal de Proyectos Especiales de la Fabbrica di San Pietro. «Ahora», concluyó el ingeniero, «podemos anticipar las tendencias del comportamiento estructural, porque trabajar en un monumento de 400 años de antigüedad es como tratar médicamente a una persona mayor; se requiere un enfoque integral».