La verdad de la relación entre la Iglesia de Jesucristo y los influencers

(masfe.org).-Una reciente investigación de Bloomberg lanzó una afirmación que llamó bastante la atención: “influencers están siendo pagados para difundir el evangelio de la Iglesia ‘mormona’”.

El título puede llevar a pensar algo muy concreto: que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días paga a creadores populares para hablar de sus creencias en sus cuentas personales como si fueran testimonios espontáneos.

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Sin embargo, un análisis publicado por Public Square Magazine sostiene que los propios datos presentados en el reportaje no demuestran que eso esté ocurriendo.

El problema, según el análisis, no estaría tanto en los hechos mencionados por Bloomberg, sino en reunir situaciones muy distintas bajo una misma idea.

¿La Iglesia de Jesucristo paga a influencers?

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Hace cerca de una década, la Iglesia de Jesucristo sí probó trabajar con algunos influencers para producir testimonios personales pagados, una práctica similar a la que utilizan muchas marcas.

Pero ese modelo fue abandonado en 2018.

Actualmente, la Iglesia contrata agencias y profesionales para producir contenido destinado a sus propias redes sociales. Ahí entran personas que escriben, graban, aparecen frente a cámara o editan videos.

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Algunos de esos profesionales también tienen sus propias comunidades en internet. Eso, sin embargo, no significa que reciban dinero para hablar de la Iglesia en sus perfiles personales.

Pueden ser contratados para participar en una producción oficial y recibir un pago por ese trabajo. En esos casos, el material se publica en las cuentas de la Iglesia.

Por otro lado, si esas mismas personas hablan de sus creencias en sus perfiles personales, lo hacen por iniciativa propia.

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Según Public Square Magazine, no existe un caso documentado en el que la Iglesia haya pagado actualmente a un influencer para presentar publicidad como si fuera una convicción personal espontánea.

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Bloomberg también mencionó los encuentros que líderes de la Iglesia mantienen con creadores que ya publican contenido relacionado con los Santos de los Últimos Días.

Uno de ellos fue una recepción organizada recientemente por la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, donde se habló sobre cambios en el horario de las reuniones dominicales que entrarán en vigor en septiembre.

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Para Public Square, estos encuentros se parecen más a una reunión informativa con periodistas o creadores digitales.

La Iglesia comparte información, pero eso no significa que determine qué deben publicar. Tampoco habría un pago condicionado a que los asistentes produzcan contenido sobre esos temas.

Por eso, el análisis cuestiona que estas relaciones sean presentadas como prueba de una supuesta coordinación secreta entre la Iglesia, agencias de publicidad y creadores de contenido.

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¿Y qué tiene que ver Más Fe?

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En medio de esta discusión también aparece otra organización que suele generar confusión: More Good Foundation. Se trata de una organización sin fines de lucro fundada en 2005 y que funciona de manera independiente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Su objetivo es producir información sobre la Iglesia en internet y ayudar a miembros que desean compartir sus creencias en línea.

Actualmente mantiene sitios y canales en más de 15 idiomas, además de producir artículos, videos y otros materiales digitales. La organización cuenta con empleados y voluntarios, pero no es administrada ni dirigida por la Iglesia.

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Y aquí entra Más Fe. El sitio que estás leyendo forma parte de More Good Foundation, y nuestro equipo es responsable del contenido en español.

Inspiración diaria

¿De dónde sale el dinero para hacer ese trabajo?

Según la propia fundación, su financiamiento proviene principalmente de donaciones individuales.

También puede recibir aportes de fondos, empresas y otras fundaciones, entre ellas Deseret Trust Company y Foundation of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

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Esos recursos permiten pagar a los trabajadores, mantener los sitios y producir el contenido que publican los distintos equipos de More Good Foundation, incluido Más Fe.

Por eso es importante distinguir entre varias cosas que pueden parecer iguales desde afuera: trabajar profesionalmente en contenido para una institución, publicar voluntariamente sobre tus propias creencias y recibir dinero para promocionar una religión en una cuenta personal no son lo mismo.

Religión y creencias

Y esa diferencia es precisamente el punto que, según Public Square Magazine, se pierde cuando todo se resume bajo la idea de que “la Iglesia paga influencers para predicar”.