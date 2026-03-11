La visión equilibrada de la inteligencia artificial de León XIV

(osservatoreromano.va).-El Mensaje del Papa León XIV para el 60º Día Mundial de las Comunicaciones Sociales, titulado «Preservando las voces y los rostros humanos», es un texto importante. Es importante para católicos y no católicos, para creyentes y para no creyentes. Es importante por sus muchas implicaciones —políticas, religiosas, morales, sociales, económicas— y por muchas más razones de las que no puedo comentar aquí. Voy a mencionar solo algunos.

No soy un experto en Inteligencia Artificial, pero me sorprende escuchar las mismas o similares predicciones apocalípticas que se han repetido a lo largo de la historia, cada vez que hubo una gran revolución tecnológica (y no hay duda de que la IA es eso). En el Fedro de Platón, el rey Tamás se quejaba de la llegada de la escritura, un invento extremadamente peligroso que «implantaría el olvido en sus almas» y les haría «dejar de ejercer la memoria» porque la humanidad dependería de lo que está «escrito». Además, el personaje de Platón dijo que escribir haría irrelevante la relación entre profesor y alumno — una relación esencial para todo aprendizaje. Escribiendo, continuó, no dará a la gente sabiduría, sino «la vanidad de la sabiduría» que conducirá al fin de la cultura auténtica.

Siglos después de Platón, las mismas o similares quejas resurgieron cuando Guttenberg inventó la imprenta. Muchos predijeron que, con el nuevo descubrimiento, la cultura se expandiría más allá de los límites conocidos hasta entonces, dejando la exclusividad de las bibliotecas donde se había almacenado hasta entonces para llegar a un público muy numeroso. De este modo, el conocimiento perdería valor y se volvería vulgar para llegar al público en general. Y así, la cultura más exigente — la nueva cultura auténtica — se degradaría y, al final, desaparecería.

No hace mucho oímos cosas similares sobre la televisión, internet y las redes sociales. Pero la verdad es que la escritura no dio lugar al fin de la cultura real, sino al surgimiento de una cultura diferente. De igual modo, la imprenta no puso fin a la alta cultura. La prueba es que ni Shakespeare ni Cervantes son inferiores a Homero y Virgilio.

No digo que la IA no incluya riesgos, ni que no debamos prestar mucha atención a su desarrollo. Digo que, al igual que escribir, la imprenta o internet, es necesario usarla para el bien y no para el mal, que la forma en que la usamos depende solo de nosotros, del control que nosotros y nuestra autoridad pública ejercamos sobre ellos. La escritura y la imprenta, al igual que la IA, pueden usarse tanto para el bien como para el mal, para publicar Don Quijote, pero también para publicar Mein Kampf.

La tecnología no es el problema. El problema es el uso que hacemos de la tecnología. Tampoco estoy diciendo que la tecnología sea neutral. Digo que nosotros, los seres humanos, diseñamos la tecnología y, por tanto, somos responsables del bien o mal que se hace con ella — ya sea escritura, imprenta o IA.

Si no me equivoco, esta es la perspectiva de León XIV sobre la IA. El Papa no es apocalíptico. No piensa, como muchos, que esta nueva tecnología sea y será la causa de todos nuestros males, o de la mayoría de ellos, y que acabará destruyendo nuestra civilización, o al menos nuestra cultura, pero tampoco está «integrado», y no piensa, como muchos otros, que esta nueva tecnología tenga por sí misma la capacidad de mejorar nuestras vidas. «Aprovechar las oportunidades que ofrecen la tecnología digital y la inteligencia artificial con valentía, determinación y discernimiento no significa hacer la vista gorda ante cuestiones críticas, complejidades y riesgos», escribe el Papa León XIV.

El Papa es plenamente consciente de ello y advierte contra «una dependencia ingenua e incuestionable de la inteligencia artificial como ‘amiga’ omnisciente, fuente de todo conocimiento, archivo de cada memoria, ‘oráculo’ de todo consejo». En resumen, para Leo XIV la IA no es una panacea, ni un instrumento diabólico. No es nada más ni menos que lo que hacemos con él. Así, su desarrollo es, ante todo, un desafío: utilizarlo para construir una sociedad más justa, más igualitaria y más alegre.

Por eso el Papa dice que la «tarea que tenemos ante nosotros no es detener la innovación digital, sino guiarla y ser conscientes de su naturaleza ambivalente», sus ventajas evidentes y sus riesgos menos evidentes. Para promover completamente lo primero y evitar lo segundo, para transformar la IA en nuestra aliada y no en nuestra enemiga, el Papa León XIV invoca una tríada de valores: responsabilidad, cooperación y educación. La responsabilidad de los propietarios, creadores y programadores de IA, políticos, organismos reguladores y periodistas, así como de los ciudadanos llamados a controlarlos; la cooperación entre diversos sectores que determinan el destino de la IA (nadie puede hacerlo solo); la educación de sus usuarios, que somos todos nosotros. Estos tres imperativos describen un programa ambicioso. Creo que también es indispensable.

Casi un año después de la muerte del Papa Francisco, muchos de nosotros, católicos y no católicos, seguimos preguntándonos qué tipo de papa será León XIV, especialmente o inevitablemente, en comparación con Francisco: este Papa vino a calmar las aguas que su predecesor había removido y está en continuidad con Francisco en esencia, pero no en forma, como parecía desde el principio.

En cualquier caso, este documento demuestra que, al igual que Francisco, León XIV es capaz de abordar los asuntos más urgentes de nuestro tiempo con coraje, claridad mental y sin prejuicios. Es una de las formas en que la Iglesia Católica puede ser útil para todos nosotros.