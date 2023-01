Las religiones abrahámicas firman un documento en el Vaticano sobre la inteligencia artificial

(religiondigital.org).-El 10 de enero tendrá lugar en la Casina Pío IV el evento «AI Ethics: An Abrahamic commitment to the Rome Call» («Ética de la IA: Un compromiso abrahámico con el Llamamiento de Roma»)

Monseñor Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, acompañará al Gran Rabino jefe Eliezer Simha Weisz y al jeque Abdallah bin Bayyah en la firma oficial del documento sobre inteligencia artificial

La ceremonia irá precedida de una reflexión inicial sobre la urgencia de la ‘algorética’, presentada por el sacerdote Paolo Benant

Intervendrán también los ponentes expertos Ana Palacio, Mario Rasetti, Hamza Yusuf, Aviad Hacohen y Sebastiano Maffettone

Tres representantes de las tres religiones abrahámicas firmarán el documento titulado “Rome Call for AI Ethics”, redactado en el seno de la Pontificia Academia para la Vida y editado por la Fundación “RenAIssance” para promover una «algorética», es decir, un desarrollo ético de la inteligencia artificial. El evento tendrá lugar el próximo 10 de enero, en el Vaticano, con motivo de la cita «AI Ethics: An Abrahamic commitment to the Rome Call».

Monseñor Vincenzo Paglia, presidente de la Academia Pontificia para la Vida y principal impulsor de la “Call” desde febrero del 2020, acompañará en la firma oficial del documento al rabino jefe Eliezer Simha Weisz (miembro del Consejo del Gran Rabinato de Israel) y al jeque Abdallah bin Bayyah (presidente del Foro para la Paz de Abu Dabi y presidente del Consejo emiratí para la Sharía Fatwa).

A la ceremonia interreligiosa de firma, prevista por la mañana, asistirán también los primeros firmantes del Rome Callpara renovar su compromiso en este sentido: Brad Smith (presidente de Microsoft), Darío Gil (vicepresidente mundial de IBM) y Máximo Torero Cullen (Economista Jefe de la FAO).

La ceremonia irá precedida de una reflexión inicial sobre la urgencia de la “algorética”, presentada por el sacerdote Paolo Benanti, profesor extraordinario de Ética de las tecnologías en la Pontificia Universidad Gregoriana y director científico de la Fundación “RenAIssance”.

Tras la audiencia papal, por la tarde intervendrán ponentes expertos en el tema: la profesora Ana Palacio, ex ministra de Asuntos exteriores de España; el profesor Mario Rasetti, emérito de Física teórica en la Universidad Politécnica de Turín y presidente del comité científico del CENTAI; el doctor Hamza Yusuf, presidente del Zaytuna College de Berkeley, CA; el profesor Aviad Hacohen, presidente de la Academic Center for Law and Science di Hod HaSharon, Israel, ex decano de la facultad de Derecho; y el profesor Sebastiano Maffettone, director de Ethos, en la Universidad LUISS Guido Carli de Roma.