León XIV advierte del deterioro de las relaciones humanas: menos personales y más virtuales

(romereports.com).-Cada vez estamos más conectados, podemos contactar con personas que están a miles de kilómetros en segundos, recibir las últimas noticias en directo o conocer a personas online.

Sin embargo, como ha dicho el papa en la audiencia general, corremos el riesgo de que este desarrollo tecnológico se lleve por delante la profundidad y la sustancia de las relaciones interpersonales.

LEON XIV

Las relaciones tienden a convertirse en cada vez menos personales, más virtuales, y se corre el riesgo de acostumbrar a delegar en los algoritmos decisiones que corresponden solo a la conciencia humana.

El papa, amparado en la Constitución Gaudium et spes del Concilio Vaticano II, explicó que para salvar las relaciones humanas se deben garantizar dos valores fundamentales.

El primero: el respeto a la dignidad humana.

LEON XIV

Cuanto atenta contra la vida -homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado-; cuanto viola la integridad de la persona humana.

Todas estas prácticas y otras parecidas son en sí mismas infamantes

León señaló que el segundo es el amor por el adversario, por el que piensa diferente. Lo que desemboca en la igualdad.

LEON XIV

Toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o

cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión, debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan divino

El papa aprovechó también para saludar a peregrinos provenientes de París, a dónde viajará en su próxima visita apostólica.

Saludó además a los capellanes las cárceles italianas, acompañados por su director general, don Raffaele Grimaldi.

LEON XIV

En particular, agradezco a la Inspección General de Capellanes y a todos vosotros la valiosa

colaboración que prestáis a mí y a la Secretaría de Estado para asistir espiritualmente a las vidas

atormentadas de tantos hermanos y hermanas reclusos que escriben al Papa para contarle sus dramas y sus heridas.

León XIV se despidió de los peregrinos de la plaza de San Pedro animándose a cantar.