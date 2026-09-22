Rezandovoy cumple 15 años y renueva su propuesta para acercar la oración a nuevas generaciones

La plataforma de oración digital de la Compañía de Jesús en España supera los 800.000 usuarios únicos al mes y presenta una nueva aplicación que incorpora inteligencia artificial, textos sincronizados y acceso desde el reloj.

(adn.celam.org).-Rezandovoy, la plataforma de oración en audio de la Compañía de Jesús en español, celebra quince años de trayectoria con una renovación de su aplicación y su sitio web. La nueva etapa comenzará el 19 de septiembre e incorpora herramientas tecnológicas destinadas a facilitar el acceso a la oración sin modificar el centro de su propuesta: acompañar a las personas en su encuentro cotidiano con Dios.

Entre las principales novedades se encuentra un sistema de búsqueda apoyado en inteligencia artificial que permitirá localizar contenidos a partir de las necesidades expresadas por cada usuario. Así, una persona podrá escribir que atraviesa un duelo, necesita tomar una decisión, quiere agradecer o tiene dificultades para rezar, y la herramienta buscará dentro del archivo de Rezandovoy las oraciones que puedan acompañar esa situación.

La plataforma ha establecido, sin embargo, un límite claro para el uso de esta tecnología. La inteligencia artificial no generará las oraciones ni sustituirá el trabajo de las personas que participan en su elaboración. Su función será facilitar la búsqueda dentro de una biblioteca que reúne cerca de 5.000 oraciones producidas durante los quince años del proyecto.

Tecnología al servicio de la experiencia espiritual

La renovación tiene el propósito de ampliar las formas de acercarse a los contenidos. Hasta ahora, Rezandovoy había desarrollado principalmente una experiencia basada en el audio. Con la nueva aplicación, las personas podrán seguir las oraciones mediante textos que avanzan sincronizados con la voz y la música.

Esta posibilidad permitirá combinar lectura y escucha, seguir la oración con los ojos cerrados o volver a determinados fragmentos. La aplicación también estará disponible por primera vez en el reloj, de modo que será posible iniciar o continuar una oración sin recurrir directamente al teléfono móvil. El proyecto prevé avanzar próximamente hacia una presencia también en el automóvil.

El uso de inteligencia artificial forma parte de una reflexión más amplia sobre la relación entre tecnología y vida humana. Rezandovoy conecta esta propuesta con la encíclica Magnifica Humanitas de León XIV y su llamado a promover una tecnología orientada por la inteligencia, la conciencia y la responsabilidad de las personas. Los contenidos de la plataforma también podrán ser consultados desde complementos específicos para ChatGPT y Claude. De esta manera, quienes utilicen estos entornos podrán solicitar una oración relacionada con una situación concreta y acceder a propuestas que forman parte del archivo de Rezandovoy.

Aplicación para distintas etapas de la vida

Otra de las transformaciones será la integración de las distintas propuestas desarrolladas por Rezandovoy durante estos años. La nueva aplicación reunirá Rezandovoy, su propuesta infantil Rezando Vamos y En Camino, que hasta ahora funcionaban mediante aplicaciones independientes.

La integración permitirá concentrar en un mismo espacio contenidos dirigidos a diferentes edades, circunstancias y momentos vitales. La intención es acompañar el recorrido de las personas desde una espiritualidad que ayude a reconocer a Dios en la vida cotidiana y a discernir cómo vivir con mayor sentido y al servicio de los demás.

Actualmente, la plataforma registra más de 800.000 usuarios únicos cada mes. A lo largo de sus quince años ha construido un archivo de aproximadamente 5.000 oraciones, elaboradas con la participación de una amplia red de personas y comunidades que aportan textos, voces, música, selecciones bíblicas y acompañamiento espiritual.

Quince años de oración digital

Rezandovoy comenzó en 2011, inspirado en Pray As You Go, iniciativa de los jesuitas del Reino Unido que en 2026 cumple dos décadas. Desde sus inicios, el proyecto desarrolló una propuesta propia para el mundo hispanohablante, adaptada a su sensibilidad cultural mediante el lenguaje, la música y las formas de acompañar la oración.

El equipo que puso en marcha Rezandovoy continúa al frente del proyecto. Para Juan Carlos Manso, SJ, de SJDigital, esta continuidad ha permitido incorporar los cambios tecnológicos sin perder la finalidad original. “No queremos utilizar la tecnología porque sea novedosa, sino cuando puede ayudarnos a acompañar mejor”, señala Manso, quien sostiene que la oración cotidiana debe seguir siendo el centro de la propuesta.

En estos años también se ha ampliado la comunidad internacional de iniciativas de oración digital. A las propuestas en inglés, portugués y español se han sumado proyectos en francés, neerlandés, alemán, árabe, chino y diversas lenguas africanas, entre otras.

Celebración compartida

El lanzamiento de la nueva etapa coincidirá con la celebración del 15.º aniversario, prevista para el sábado 19 de septiembre bajo el lema “Rezamos juntos”. La iniciativa contempla una oración comunitaria que podrá seguirse también por internet desde distintos países.

Para Rezandovoy, el aniversario representa una ocasión para agradecer la participación de las miles de personas que durante estos años han incorporado momentos de silencio, escucha y oración a su vida cotidiana.

Después de quince años de cambios en dispositivos, plataformas y formas de acceso a los contenidos, el proyecto mantiene una misma pregunta de fondo: cómo ayudar a las personas a encontrarse con Dios en medio de su vida cotidiana.