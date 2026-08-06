León XIV anima a impulsar una comunicación al servicio del bien común

En un mensaje enviado al Congreso Mundial de SIGNIS en Kigali, el Papa destaca el papel de la comunicación en la construcción de una cultura basada en la dignidad humana, la verdad y la paz. El Pontífice invita a los comunicadores católicos a promover herramientas digitales que favorezcan la comunión, la reconciliación y el cuidado de la creación.

(vaticannews.va).-El Papa León XIV desea que las deliberaciones durante el Congreso Mundial de SIGNIS, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, que se celebra del 3 al 8 de agosto de 2026 en Kigali, Ruanda, «contribuyan a dar un nuevo impulso para que las plataformas de comunicación promuevan el bien común de la familia humana». Así lo expresa en un mensaje firmado por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y leído por el nuncio apostólico, Monseñor Arnaldo Sanchez Catalan.

Este evento global se celebra cada cuatro años y reúne a profesionales de los medios de comunicación católicos para conectar, compartir experiencias y reflexionar sobre el futuro de la comunicación, guiados por la misión de transformar las culturas con los valores del Evangelio: la dignidad, la justicia y la reconciliación. El primer Congreso de SIGNIS se celebró en Roma en 2001, marcando el inicio formal de la nueva organización. Desde entonces, los congresos se han realizado en distintos lugares del mundo, entre ellos Roma (2005), Chiang Mai (2009), Roma (2014), Quebec (2017) y Seúl (2022), y en 2026 es la primera vez que se desarrolla en África.

En el mensaje, el Santo Padre recuerda que nuestra época suele denominarse la era digital, ya que gran parte de la vida cotidiana está marcada por la tecnología digital e Internet. En este contexto, cita su carta encíclica Magnifica Humanitas, en la que afirma que la comunicación en línea no consiste simplemente en la transmisión de información, sino en la creación de una cultura, pues tiene el poder de modelar la manera en que las personas perciben el mundo y, de este modo, influye profundamente en la conciencia colectiva (cf. nn. 135-136).

Por ello, confía en que las reflexiones de los participantes en torno al tema «Comunicación digital para la armonía cultural y el bienestar ambiental» impulsen estrategias e instrumentos de comunicación inspirados en la búsqueda de la verdad y el respeto de la dignidad humana.

De este modo, subraya, la labor de los comunicadores puede contribuir a una cultura que refleje los valores evangélicos de la comunión, la paz y el cuidado de la creación.

El Sucesor de Pedro encomienda a todos los participantes a la intercesión de María, Madre de la Iglesia, y asegura sus oraciones para que los trabajos del Congreso den frutos duraderos.

Finalmente, el Pontífice imparte su Bendición Apostólica como prenda de sabiduría y fortaleza en el Señor, animando a los comunicadores católicos a continuar su misión de construir puentes y favorecer, a través de los medios, una cultura más humana y fraterna.

Las áreas clave de debate incluyen: comunicación digital para la coexistencia pacífica y el desarrollo social, la comunicación ambiental y el cuidado de la creación, la igualdad de género y el empoderamiento a través de los medios, la custodia de los niños y jóvenes en el espacio digital, la inteligencia artificial en los medios contemporáneos, la alfabetización mediática, el discipulado digital y la comunicación de la fe.

El Dicasterio para la Comunicación participa en este evento en el ámbito del «Proyecto Pentecostés», una iniciativa dirigida a construir una red global dinámica de voces de religiosas en los medios de comunicación del Vaticano. Y de hecho, su prefecto, el Dr. Paolo Ruffini, remitió un videomensaje que fue proyectado. En él, expresó su gratitud por encuentros como este, capaces de recordar una verdad esencial que el mundo digital suele olvidar: la comunicación no comienza con la tecnología, sino con las personas.

En un contexto marcado por guerras, polarización, desinformación y una creciente desconfianza, Ruffini acotó que, aunque hoy contamos con herramientas digitales extraordinarias para conectarnos, una simple conexión virtual no equivale a una verdadera relación basada en la comunión. Frente al riesgo de aislamiento, fragmentación y una falsa intimidad generada por los algoritmos, destacó la misión de los comunicadores católicos de construir confianza y promover otra forma de comunicar, centrada en el encuentro humano, la verdad y la responsabilidad.