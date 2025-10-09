León XIV: El algoritmo jamás podrá sustituir un gesto de cercanía

El Papa recibió en el Vaticano a representantes de la Confederación Médica Latinoiberoamericana y del Caribe. En su mensaje, destacó la centralidad de la relación médico-paciente frente a los desafíos tecnológicos y recordó el testimonio del beato José Gregorio Hernández.

(vaticannews.va).-«El que no podía ser tocado encuentra en una caricia de Jesús la salud y la salvación». Con esta imagen del Evangelio, el Papa León XIV iluminó el centro de su mensaje a los representantes de la Confederación Médica Latinoiberoamericana y del Caribe (CONFEMEL), reunidos en el Vaticano el jueves 2 de octubre.

El Pontífice quiso subrayar que, en la medicina, más allá de las herramientas técnicas, lo que verdaderamente sana es la relación personal entre médico y paciente. Una cercanía que, según recordó, ninguna inteligencia artificial puede reemplazar: “El algoritmo nunca podrá sustituir un gesto de cercanía o una palabra de consuelo”.

La audiencia se desarrolló en un clima de acogida y gratitud. El Santo Padre agradeció a los profesionales sanitarios que integran CONFEMEL —más de dos millones de médicos de la región— por su esfuerzo en llevar atención de calidad hasta los lugares más apartados: “Gracias por esta incansable labor”, expresó al inicio del encuentro.

El Papa enmarcó su reflexión en la memoria litúrgica de los Santos Ángeles Custodios. Así como ellos acompañan y protegen, dijo, los médicos están llamados a cuidar y velar por la salud de cada persona. Retomando a san Agustín, recordó que Cristo mismo es médico y medicina, palabra y carne que sanan: “El diálogo, la comunicación y el contacto físico siempre han de estar presentes en la relación terapéutica”.

También señaló luego, como fuente de inspiración para la CONFEMEL, a una importante figura de América Latina que “supo dedicar su vida al bien de sus pacientes”: el beato José Gregorio Hernández Cisneros, uno de los médicos más conocidos en Venezuela a inicios del siglo XX, que será canonizado el próximo 19 de octubre por León XIV en la Plaza de San Pedro. “Lo considero un buen ejemplo para ustedes”, afirma el Papa, “pues supo compaginar su alta competencia médica con su dedicación a los más necesitados, lo que le valió el título de ‘médico de los pobres’”.

De cara a los desafíos que plantea la inteligencia artificial en el ámbito sanitario, el Sucesor de Pedro animó a los profesionales a acoger las oportunidades de estas nuevas herramientas, pero sin perder la esencia de su misión: “Pueden y deben ser una gran ayuda para mejorar la asistencia clínica, pero nunca podrán ocupar el lugar del médico, porque ustedes son, como decía el Papa Benedicto XVI, reservas de amor, que llevan serenidad y esperanza a los que sufren”.

El Papa concluyó invitando a los médicos de CONFEMEL a mantener la esperanza y a vivir su vocación como un camino de servicio y acompañamiento, poniéndolos bajo la intercesión de Cristo y de la Virgen María, Salud de los enfermos. Y con tono cercano, reiteró la centralidad de la relación médico-paciente: “Esa relación y esa posibilidad de vida y esperanza que ustedes también ofrecen a todos sus pacientes, a todos los enfermos”.