Orar con Jesús: Obispado de San Bernardo presenta primera App chilena de oraciones y devociones

(delh.cl/).-El Obispado de San Bernardo presentó «Orar con Jesús», la primera aplicación móvil desarrollada en Chile que reúne oraciones, devociones y recursos de formación católica. De acceso gratuito, esta app está pensada para acompañar la vida espiritual de los fieles en su camino personal y comunitario de fe.

El Papa Francisco enseñó que “Internet y las redes sociales son un recurso de nuestro tiempo; una ocasión para favorecer el encuentro con los demás. Pero es necesario que su uso esté al servicio del bien, de la verdad y de la comunión.” En la misma línea, Benedicto XVI afirmó en 2013 que “las redes sociales son un don de Dios si se utilizan con prudencia y responsabilidad.”

Con este espíritu, Orar con Jesús busca poner la tecnología al servicio de la vida cristiana cotidiana.

Acceder con facilidad a la Sagrada Biblia, con sus respectivos links a cada libro y versículo, consultar con facilidad el Catecismo de la Iglesia Católica y su Compendio y el Vademécum de la Doctrina Social de la Iglesia, con sus índices por materia y los links correspondientes, se hace ahora muy fácil y todo en un mismo lugar, de fácil acceso.

Estar informado fácilmente acerca de las enseñanzas del Papa León XIV es una obligación de un católico, como, asimismo, de las Noticias de la Iglesia en el mundo y en Chile. La app tiene todas esas informaciones siempre en línea. Este uno de los objetivos fundamentales de la aplicación. Y se logra plenamente.

Meditar el Evangelio de día, tener un Meditación diaria y Lectio Divina, conocer el calendario litúrgico y el Santoral y luego una serie de apartados que van desde la Doctrina Cristiana, los Sacramentos de la Iglesia, con Link a los temas relacionados con cada uno de ellos, la vida cristiana y las oraciones de siempre, pasando luego a la Liturgia de las Horas del día, incluso en audio.

QUIEN CANTA REZA DOS VECES

Un lugar central lo ocupa la Santa Misa, con los textos para la preparación y acción de gracias y el Ordinario de la Misa, con los cuatro cánones más usados, la Misa del día, que, si se quiere, se puede conectar directamente – en vivo- a las 11,30 todos los días, y a las 12.00 los domingos y días de precepto, con la transmisión en directo desde la Catedral de San Bernardo.

Las devociones y oraciones más habituales entre nuestros fieles ocupan un lugar importante: a la Santísima Trinidad, a Nuestro Señor, con especial atención a las que se refieren al Sagrado Corazón de Jesús, como el Mes del Sagrado Corazón, el Vía Crucis, o la oración de San Claudio de la Colombière. Le siguen las devociones al Espíritu Santo, a la Virgen María, con el Mes de María en el centro, con Lecturas marianas para cada día, novenas, etc. Oraciones a San José, Patrono de la Iglesia Universal, también tiene un destacado lugar.

La aplicación ofrece oraciones especiales para acompañar a enfermos y difuntos, junto con las principales novenas —al Niño Dios, a la Inmaculada Concepción y a San José—, fortaleciendo así la comunión de los fieles en la esperanza y el consuelo.

Inspirada en el espíritu del Jubileo, la app incorpora un apartado vinculado al Manual del Peregrino de la Esperanza y un Cantoral breve, que enlaza directamente con los principales cantos en YouTube, permitiendo aprender y orar también a través de la música.

Como enseñaba el Santo Cura de Ars: “Todos los males que nos agobian en la tierra vienen precisamente de que no oramos o lo hacemos mal.” San Bernardo añade: “No calles, no guardes silencio en su presencia. Háblale para que también Él te hable.”

Con ese mismo espíritu, Orar con Jesús invita a cada creyente a redescubrir la fuerza de la oración cotidiana, con un acompañamiento sencillo y siempre disponible desde el teléfono o la tablet.

Descarga la aplicación

-Para iPhone (iOS): Descargar aquí

-Para Android: Descargar aquí