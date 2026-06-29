León XIV en su mensaje a abuelos y ancianos: «La cultura digital multiplica las conexiones, pero el corazón necesita proximidad»

(weca.it).-En su Mensaje para el Sexto Día Mundial de los Abuelos y los Ancianos, que se celebra el domingo 26 de julio bajo el lema «Pero nunca os olvidaré» (Is 49:15), el Papa León XIV recuerda el valor del encuentro real en un tiempo marcado por la conexión constante.

La referencia a lo digital surge cuando el Pontífice invita a los jóvenes a volver para visitar a sus abuelos y a los ancianos que están solos. Citando la Encíclica Magnifica humanitas, escribe: «En una época que tiende a acelerarse y fragmentarse, la carne humana sigue pidiendo ser cuidada y reconocida por manos capaces de ternura, mentes atentas y buenas palabras. La cultura digital multiplica las conexiones y ofrece nuevas posibilidades para el encuentro; sin embargo, el corazón humano mantiene una necesidad indispensable de cercanía».

El mensaje no se opone a los dos niveles. Las tecnologías abren «nuevas posibilidades de encuentro», pero no sustituyen la presencia física, el cuidado y la buena palabra. Es un punto que afecta estrechamente a la educación digital y al cuidado pastoral: las herramientas acortan distancias, pero la relación sigue confiada a las manos, la apariencia y el tiempo compartido.

El texto concluye con una invitación concreta, también válida para quienes trabajan en contextos eclesiásticos y educativos: llevar a los ancianos, «con este mensaje y vuestra presencia, la cercanía y el afecto del Papa».