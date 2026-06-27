San Juan Diego y los futuros santos de América dan a Juan Diego Network dos Gabriel Awards

En la edición número 60 de los Gabriel Awards, considerados los Óscar católicos, JDN obtuvo dos primeros lugares frente a grandes producciones en inglés

Juan Diego Network (JDN) ganó dos primeros lugares en la edición número 60 de los Gabriel Awards, el reconocimiento que la Catholic Media Association entrega desde 1965 a lo mejor del cine, la radio, la televisión y los medios digitales, y que muchos llaman los Óscar católicos. Este año, por primera vez, los Gabriel Awards se entregaron en una misma ceremonia junto con los Catholic Media Awards, dentro del marco del Catholic Media Conference celebrado del 16 al 19 de junio en Atlantic City.

Los Catholic Media Awards reconocen a los medios diocesanos y a los medios católicos, grandes y chicos, de Estados Unidos y Canadá. Los Gabriel Awards, en cambio, están abiertos a todos: cada año grandes cadenas y productoras de Estados Unidos y Canadá, desde televisión y radios públicas y privadas seculares hasta grandes organizaciones católicas de medios, con trabajos que tocan algún tema de la fe. JDN concursó en ese campo abierto.

Los podcasts de Juan Diego Network fueron las únicas producciones nominadas producidas en español. Se midieron con grandes producciones en inglés y, al final, “Las Aventuras de Juan Diego” ganó como Mejor Episodio Individual de Drama de Audio, y por su parte “Investigación: Futuros Santos de Latinoamérica y el Caribe” obtuvo el primer lugar como Mejor Programa de Drama de Audio.

“Competimos contra grandes producciones en inglés, y nuestros podcasts eran los únicos en español. Aun a pesar de ser un apostolado y no un negocio y que Juan Diego Network no cuenta con patrocinadores, ni grandes medios detrás, el ganar dos primeros lugares nos confirma nuestro llamado a evangelizar en lo digital produciendo con la mejor calidad”, dice José Manuel De Urquidi, fundador de JDN.

Juan Diego Network nació en 2018 como un apostolado que crea, produce, distribuye y promueve podcasts en español, y desde entonces evangeliza en el entorno digital. Las dos producciones premiadas son historias para el oído, hechas para escucharse en el coche, en la cocina, al hacer ejercicio o antes de dormir.

“Nosotros vamos a donde ya está la gente. Las personas hoy en día traen el celular en la mano todo el día, así que ahí le llevamos a Cristo, con una historia que los cautive y los haga pensar y empezar a caminar hacia la fe católica”, explica De Urquidi.

“Las Aventuras de Juan Diego” lleva el relato guadalupano al drama sonoro, con dirección y guión de Luis Diego Carranza. Por su parte, “Investigación: Futuros Santos de Latinoamérica y el Caribe” recorre causas de canonización de Latinoamérica para que nuestra gente conozca a sus beatos y venerables y, por un lado, se emocione con estos grandes ejemplos que tenemos, pero también sepa que puede pedir su intercesión.

“San Juan Diego vivió tiempos durísimos, y él no se sentía digno de llevar el mensaje que le fue confiado, y al principio ni el obispo le creyó. Pero dijo que sí, y perseveró, y la Virgen se quedó; por ella el continente entero conoció a Cristo. Él sabía que no era nadie especial, solo dijo que sí a ser instrumento de Dios. Casi 500 años después, nuestro llamado y lo que tenemos que hacer es similar: dar el sí y hacer lo que se nos pide. No es por nosotros: Dios nos puede usar para llegarle a tantos que necesitan de Él”, explica De Urquidi.

“También tenemos beatos y venerables de nuestra tierra que casi nadie conoce. Queremos que todos puedan descubrirlos y también pedir su intercesión, y ojalá, si Dios quiere, sus causas avancen por milagros atribuidos a ellos y tengamos más santos latinoamericanos”, añade.

La apuesta por el audio responde también a una preocupación por la niñez. Según datos de Common Sense Media, ya a los dos años cuatro de cada diez niños tienen su propia tablet, y para los ocho casi uno de cada cuatro carga su propio celular. Los preadolescentes pasan cerca de cinco horas y media diarias frente a pantallas de entretenimiento y los adolescentes superan las ocho, con las redes sociales y el video corto de TikTok y YouTube ganando cada vez más terreno.

“Como papá me preocupa cuántas horas pasan los niños pegados a una pantalla. El podcast es diferente porque pueden escuchar una buena historia sin tener los ojos clavados en un video, y hay muchos estudios de lo que esto hace por los cerebros y hábitos como personitas que están formándose”, comenta De Urquidi.

Un estudio del National Literacy Trust con Audible encontró que los niños usan más su imaginación cuando escuchan una historia que cuando ven un video, y que, aparte, el audio les despierta más ganas de leer. Mientras la pantalla le da todo hecho, el podcast obliga al niño a imaginar el rostro de Juan Diego, el cerro del Tepeyac, la voz del obispo, los difíciles caminos que recorrió, a pensar e imaginar lo que significa el Amor de Dios. Distintas investigaciones sobre la escucha activa señalan que los podcasts entrenan la atención, la paciencia y también amplian el vocabulario.

“Cuando un niño escucha a Juan Diego, su cabeza imagina el Tepeyac, la tilma, las rosas, el momento histórico en el que se dio todo esto. Usa la imaginación y, sin darse cuenta, va conociendo su fe. Eso es lo que nos mueve: que más niños y jóvenes conozcan a Nuestra Señora de Guadalupe y a tantos santos de nuestra propia tierra para que nos acerquemos más a Cristo y a su Iglesia”, concluye De Urquidi.

Juan Diego Network es la más grande organización católica enfocada en la evangelización, formación y entretenimiento de los latinos de todo el mundo a través de podcasts.