León XIV plantea el problema que causa la era digital

(romereports.com).-En plena era digital, León XIV vuelve a plantear una pregunta muy humana: ¿cómo seguir siendo una comunidad cuando cada vez más relaciones pasan por una pantalla?

En su catequesis, el Papa ha retomado la Gaudium et spes para hablar de la familia humana, del bien común y de la necesidad de proteger unas relaciones que la tecnología puede acercar, pero también volver más virtuales.

Queridos hermanos y hermanas:

En esta catequesis, para continuar reflexionando sobre la Constitución pastoral Gaudium et

spes, quiero proponer el tema de la comunidad humana. El Concilio nos recuerda que Dios «ha

querido que los hombres constituyan una sola familia y se traten entre sí con espíritu de hermanos»

(GS 24). Hoy, que vivimos en una sociedad permeada por el desarrollo tecnológico, el cual por una

parte acorta distancias y derriba barreras, y por otra pone en riesgo las relaciones personales —las

cuales pueden volverse cada vez más virtuales—, es preciso reubicar el lugar de la persona humana.

Para alcanzar la perfección a la que nos llama el Señor, tanto de cada comunidad como de

cada individuo, es necesario el bien común. Esto exige tener en cuenta el respeto de toda persona,

promoviendo la vida y rehuyendo a toda forma que atente contra ella; respetar, incluso a los enemigos

o a quienes piensan diferente a nosotros; y respetar la dignidad que cada uno posee, sin discriminar a

nadie, lo que se concretiza en la justicia social.

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En estos días, muchos países

latinoamericanos celebran su fiesta nacional. Pidamos al Señor que, valorando la identidad de nuestra

patria, el Evangelio nos abra la mente y el corazón para reconocer que somos parte de un proyecto

divino más grande, que somos parte de la familia humana creada por Dios. Que el Señor los bendiga.

Muchas gracias.