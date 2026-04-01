León XIV recomienda a los jóvenes silenciar los ‘reels’ y los chats para profundizar en la oración

(romereports.com).-Ethan y Sophie, dos nuevos catecúmenos, le preguntaron que cómo debían prepararse para recibir el bautismo, para recibir ‘todo ese amor que les ha cambiado la vida’.



A todas estas preguntas, el pontífice, tras saludarlos uno a uno personalmente, respondió con rotundidad



PAPA LEÓN XIV

Solo de esta manera la inquietud encuentra la paz y el vacío interior del que hablaba Andreia es colmado, no por cosas materiales y efímeras, ni siquiera por las marcas de aprobación virtual que constituyen miles de ‘likes’, ni por pertenencias restrictivas, artificiales e incluso a veces violentas.

Es necesario despejar la puerta del corazón de todas estas cosas para que el aire sano y oxigenante de la gracia vuelva a refrescar y revitalizar las habitaciones Además, León XIV no ha dudado en recalcar que la Cuaresma y la Semana Santa que está apunto de comenzar, requieren de un ingrediente imprescindible para poder vivirla de forma correcta:

PAPA LEÓN XIV

Todo esto, queridos amigos, necesita de la oración, de momentos de silencio y de escucha, para acallar el frenesí de la acción y de la palabra, de los mensajes, los ‘reels’ y los chats, y para profundizar y saborear la belleza de estar verdaderamente y concretamente juntos



Para finalizar este emocionante encuentro, León XIV no ha dudado en animar a los jóvenes en entregarlo todo a Dios, y sobretodo, en no tener miedo al proceso y al camino que los conduce hasta él.

PAPA LEÓN XIV

Queridos jóvenes, no tengáis miedo de darlo todo —vuestro tiempo y vuestras energías— a Dios y a vuestros hermanos; de entregaros sin reservas por el Señor y por los demás. Solo así encontraréis un sabor siempre nuevo y un sentido cada vez más profundo para la vida

Un emocionante encuentro en el que el papa ha podido disfrutar de una representación de la ‘danza monegasca’, una danza folclórica local vinculada a la música tradicional y con los trajes más clásicos del principado.