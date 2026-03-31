La Santa Sede: Educar para reconocer los riesgos de los prejuicios raciales en la IA

En una declaración realizada durante la reunión conmemorativa del 60.º aniversario del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Delegación de la Santa Sede ante las Naciones Unidas pide que se refuerce la alfabetización digital, con el fin de promover la concienciación sobre «cómo los algoritmos pueden influir en las percepciones y afectar a la dignidad humana»

(vaticannews.va).-La lacra de la discriminación «fundada en suposiciones erróneas de superioridad racial» opera hoy también en el ámbito digital, con modelos de inteligencia artificial que pueden reproducir «los estereotipos y prejuicios presentes en los datos en los que se basan». Partiendo del análisis del Papa León XIV en su Mensaje para la 60.ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, la Delegación de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, en una declaración realizada ayer, el 23 de marzo, en Nueva York, pide «un refuerzo de los esfuerzos educativos, en particular en el ámbito de la alfabetización digital, para promover la conciencia de cómo los algoritmos pueden influir en las percepciones y afectar a la dignidad humana».

Contra el racismo, reconocer la dignidad de cada individuo

La Santa Sede reitera su «condena plena y firme del racismo y la discriminación racial en todas sus formas». Y señala que, 60 años después de la proclamación de esta conmemoración, la persistencia del racismo «se nutre de la falta de reconocimiento del hecho de que la dignidad intrínseca de cada individuo no depende de la utilidad ni de las circunstancias». Y si, a primera vista, el racismo «parece seguir manifestándose como una discriminación basada en suposiciones erróneas de superioridad racial», a un nivel más profundo, esta lacra opera a través de mecanismos más sutiles y complejos, como los presentes en el ámbito digital.

Políticas y prácticas en defensa de los derechos de todos

A través de los modelos de inteligencia artificial, «moldeados por la visión del mundo de quienes los construyen», denuncia el Papa, se pueden imponer prejuicios como los raciales. A la luz de estos retos, concluye la Santa Sede, no basta con movilizar la voluntad política, «si no va acompañada de un compromiso auténtico para reconocer la dignidad y los derechos iguales de cada persona». Como afirmó León XIV en su discurso de este año a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, «los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios, quien, al llamarlos a la existencia por amor, los ha llamado al mismo tiempo a amar». Por lo tanto, traducir esta convicción en políticas y prácticas «puede debilitar las raíces del racismo y fortalecer los lazos de nuestra familia global».