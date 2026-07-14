Los niños y niñas están adoptando las tecnologías de IA con una rapidez más de tres veces mayor que los adultos

Declaración de UNICEF sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) por parte de los niños y niñas con motivo del primer Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la IA

“La IA ya está aquí. Forma una parte cada vez más importante de nuestras vidas. Y está marcando a la infancia de todo el mundo para bien y para mal.

“Las pruebas más recientes están poniendo de manifiesto la magnitud y la rapidez con que los niños y niñas de todo el mundo la están adoptando, al tiempo que revelan los riesgos y las brechas que conlleva.

“Un análisis de UNICEF basado en nuevos datos obtenidos en 10 países estima que al menos 20 millones de niños y niñas han utilizado la inteligencia artificial. Muchos de ellos están avanzando más rápidamente que los adultos, ya que la adoptan a un ritmo más de tres veces superior.

“Más de 2 millones de niños y niñas –o 1 de cada 10– afirmaron que recurren a la IA para pedir consejo sobre temas que les preocupan, y se estima que 13 millones de niños y niñas dijeron que la utilizan para reforzar su aprendizaje y sus tareas escolares.

“A medida que se acelera el uso de la IA por parte de los niños y niñas, las normas que regulan su empleo –incluidas las que se han concebido para protegerlos– apenas pueden seguir su ritmo.

“Los niños y niñas están más expuestos a los sistemas de IA –incluidos los diseños, los modelos mercantiles subyacentes y el uso que se hace de sus propios datos– pero tienen mucho menos poder para evitarlos o cuestionarlos. Son los primeros en sentir los efectos de una gobernanza deficiente y serán los que más tiempo tengan que vivir con las consecuencias. Sin embargo, la mayor parte de la gobernanza de la IA no concede prioridad a la infancia.

“Si bien la IA tiene el potencial de brindar a los niños y niñas oportunidades para aprender, jugar o ser creativos, apenas se han realizado pruebas sobre su papel en el desarrollo cognitivo, la dependencia emocional y la exposición a los daños. En efecto, toda una generación está creciendo en medio de un experimento global.

“Los propios niños y niñas reconocen los riesgos. En los diez países analizados, un tercio de los participantes expresó su preocupación por el uso de la IA para estafar y engañar a otros, o para difundir desinformación, mientras que una cuarta parte temía que sus imágenes o vídeos fueran manipulados para crear deepfakes de carácter sexualmente explícito. Hay demasiados sistemas a los que los niños y niñas tienen acceso sin que existan medidas de protección; la seguridad, al parecer, es una cuestión secundaria.

“Con miras al primer Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la IA, UNICEF hace un llamamiento a los gobiernos, al sector privado y a sus aliados para que incorporen los derechos de la infancia en la gobernanza mundial de la IA –especialmente el derecho a la seguridad y la protección– mediante las siguientes acciones:

Invertir en investigación sobre el impacto de la IA en el desarrollo y el bienestar de los niños y niñas, especialmente en lo que respecta a los riesgos.

Reforzar las leyes, los marcos de gobernanza y la responsabilidad corporativa para poner fin a la explotación y el abuso sexuales facilitados por la IA.

Garantizar que los sistemas de IA se diseñen con la máxima seguridad y transparencia, de modo que todos los niños y niñas tengan la posibilidad de estar protegidos al mismo tiempo que se benefician de las oportunidades.

Fomentar la alfabetización en IA y proporcionar apoyo a los niños y niñas y sus padres, madres o cuidadores para que avancen en el entorno digital.

Invertir en infraestructura digital y en una conectividad efectiva para todos los niños y niñas y sus padres, madres o cuidadores, tanto en casa como en la escuela, con el fin de cerrar la brecha de la IA entre los países y dentro de ellos.

“Este es un momento decisivo. Las medidas que se tomen ahora sobre la IA determinarán la seguridad, la privacidad y el bienestar de los niños y niñas, así como su acceso equitativo a las oportunidades que presenta esta tecnología durante las próximas décadas”.