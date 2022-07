L’Osservatore di Strada, un periódico para dar espacio y voz a los heridos por la vida

Se ha presentado en la Oficina de Prensa del Vaticano el periódico de L’Osservatore Romano, que mensualmente reportará historias, experiencias, pero también pensamientos y opiniones de marginados, excluidos y refugiados. Tornielli: “Un periódico no ‘para’ los pobres sino ‘con’ los pobres”. Monda: una clave para entender nuestro tiempo. Di Domenicantonio: “Oportunidad de crear relaciones”

(vaticannews.va/it).-“Se habla mucho de refugiados pero poco de refugiados”. Las palabras de un joven huido de Afganistán ofrecen la clave adecuada para comprender la idea básica pero también la missio de L’Osservatore di Strada, una revista de L’Osservatore Romano a la venta desde mañana 29 de junio que, cada mes, se traer historias, vivencias, pero también pensamientos y opiniones de todas aquellas personas con las que de otro modo nos detendríamos en el camino sólo por limosna. Tan pobres, marginados, descartados, socialmente excluidos, gente herida por la vida.

Sin embargo, no es “un periódico ‘para’ los pobres, sino ‘con’ los pobres”, aclaró el director editorial de los medios vaticanos, Andrea Tornielli, al presentar hoy el primer número en la Oficina de Prensa de la Santa Sede: “Los involucra haciéndolos hablar, haciéndolos protagonistas”. Una “hermosa iniciativa”, que, dijo siempre Tornielli, está conectada a la red ya existente de “periódicos callejeros” (como Scarp de ‘Tenis en Milán) que, vendidos fuera de las parroquias, ayudan a garantizar ayudas, incluso económicas, a Aquellos que lo necesitan.

La colaboración de todos

En L’Osservatore di Strada, una iniciativa del Dicasterio para la Comunicación, todos los periodistas de los medios vaticanos colaboran y colaborarán. También participan la Comunidad de Sant’Egidio, el Centro Astalli, Caritas, Vincenziani, Circolo San Pietro y, por supuesto, la Caridad Apostólica. Muchos de los “pobres” involucrados son los del área de San Pietro, capturados en sus improvisadas camas de cartón, bajo arcos y propileos, en un breve pero evocador video realizado por la redacción de Multimedia de Vatican News que se muestra en la Sala de Prensa del Vaticano.

La idea de un “periódico de calle”

“Todo es el resultado de un buen juego de equipo”, dijo el director de L’Osservatore Romano, Andrea Monda. De parte de muchos, comenzando por el prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini, hubo, de hecho, el deseo de realizar una intuición que surgió hace años, mientras se estaba llevando a cabo la reforma del Dicasterio que fusionó en un Las diferentes realidades editoriales de la Santa Sede son la única gran familia. Entre una reunión y una charla – dijo Piero Di Domenicantonio, columna vertebral durante décadas como editor en jefe de L’Osservatore Romano y ahora coordinador del Osservatore di Strada – mientras que la idea era hacer que el periódico histórico de la Santa Sede “más popular, algo menos intimidante”, nació la idea de “un periódico de la calle”. Luego la pandemia, la suspensión de publicaciones, la lenta reanudación de las actividades laborales, pospusieron la salida.

La primera copia al Papa

Ahora, en cambio, “El periódico de la amistad social y la fraternidad” -como dice el subtítulo- ve la luz. “Es útil ofrecer las claves adecuadas para comprender el tiempo que vivimos bajo el Papa Francisco”, dijo Monda. Y el primer ejemplar fue entregado al Papa en los últimos días. Francisco estaba “entusiasmado con la realización de un proyecto del que había sido informado desde el principio”, explica Monda a Vatican News. “Nos prometió que lo leerá detenidamente”.

Mañana, 29 de junio, al finalizar el Ángelus de la Solemnidad de San Pedro y San Pablo, el periódico será vendido a todos los fieles en la Plaza de San Pedro. La oferta es gratuita, las ganancias se utilizarán para los pobres. Ellos mismos entregarán los ejemplares en la plaza, como muestra, también, de una implicación personal.

No solo historias, sino también pensamientos y opiniones.

Implicación que, como se mencionó, no se limita solo a “contar los dolores de siempre, que uno escucha y luego se desliza, sino a potenciar experiencias y opiniones”, dijo Di Domenicantonio. El objetivo es sobre todo “crear relaciones”, acercando mundos completamente opuestos. Como la del poeta y escritor Daniele Mencarelli, ganador del Premio Young Strega, y Mimmo, un vagabundo de viale Aventino, editor en su vida anterior, que acabó en la calle tras la muerte de su hermano y por problemas económicos. fusión de un reactor. Su conversación -sobre el sentido de la vida, la experiencia del camino, las religiones, las amistades, el dolor del fracaso- ocupa las páginas 2 y 3 del primer número. “Creamos la oportunidad de conocer a una persona pobre dándole un megáfono con una voz más conocida”, explicó Di Domenicantonio. Quien habló en la conferencia sobre los primeros pasos dados para crear el periódico: pasos reales, dados consumiendo “las suelas de los zapatos” -siguiendo el mandato del Papa para todos los periodistas- por Roma, incluso de noche, con voluntarios de Cáritas para repartir comidas y Lavado de bandejas en comedores. Una preparación preparatoria para esa “cercanía” que es el espíritu de todo el periódico.

La historia del refugiado de Afganistán

Tra i vari incontri, anche quello con il rifugiato afghano. “Gli chiedevo di raccontarmi il mare, non dal punto di vista di chi si fa una crociera, ma di chi lo attraversa per disperazione, cercando altrove la salvezza”. Lui l’ha fatto, con la soddisfazione di avere finalmente spazio per far sentire la sua di voce. La storia del giovane migrante sarà riportata nel prossimo numero dedicato all’estate: “Una stagione pericolosa per i poveri, non solo per il clima ma perché si sentono di più in abbandono e solitudine”, ha detto Di Domenicantonio. “Una carezza, una gentilezza, in estate sono tanto importanti quanto una coperta in inverno”.

“Rendere più umana Roma”

La esperanza, expresada por Carlo Santoro, director del Palazzo Miglior, la estructura del siglo XVIII donada por el Vaticano a las personas sin hogar en el área de San Pietro, es que “este periódico pueda hacer que Roma sea más humana. Y quizás también pueda llegar a otras ciudades”. La iniciativa también fue aplaudida por el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo de los Obispos, quien, recordando cómo el camino es “también un campo de entrenamiento para la sinodalidad porque nos empuja a compartir el camino”, dijo: “Este mensual puede ayudarnos abrir muchos caminos para que la Iglesia responda cada vez mejor a su vocación misionera”.