Muticom: especialistas recomendam uma comunicação a partir de pilares como ‘abertura, escuta e sinodalidade’

(cnbb.org.br).-A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) Regional Nordeste 4 promoveu, entre os dias 1 e 3 de julho, o 2º Mutirão Regional de Comunicação (MUTICOM), em Oeiras-PI. Com o tema ‘Educar para a comunicação em tempos de novas mídias’, o evento contou com a participação de centenas de comunicadores e agentes da Pastoral da Comunicação de todas as dioceses do Piauí.

Também marcaram presença o bispo auxiliar de Belo Horizonte e presidente da Comissão Pastoral Episcopal para a comunicação da CNBB, Dom Joaquim Giovani Mol; o jornalista, mestre e doutor em Ciências da Comunicação, Moisés Sbardelotto e o coordenador nacional da Pastoral da Comunicação (Pascom), Marcus Tullius.

O Muticom contou também com a participação do bispo da Diocese de Oeiras e membro da Comissão Pastoral Episcopal para a Comunicação da CNBB, Dom Edilson Soares Nobre; do bispo da Diocese de Parnaíba e presidente da Comissão Regional Nordeste 4, Dom Juarez Sousa da Silva; do bispo de Picos, Dom Plínio Luz e do bispo de Floriano, Dom Edivalter Andrade, além de padres, seminaristas e religiosos de várias cidades do Piauí.

A matéria completa está no site do Regional Nordeste 4 da CNBB