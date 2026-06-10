“Madera de Apóstol”: Seminaristas de FASTA en Argentina lanza nuevo podcast sobre la vocación en el mundo de hoy

(aciprensa.com).-“Madera de Apóstol” es el nombre del nuevo podcast que han lanzado los seminaristas de la Fraternidad Apostólica Sacerdotal Santo Tomás de Aquino (FASTA) en Argentina, que busca ofrecer una mirada fresca y cercana a la vocación en el mundo de hoy, marcado por una serie de desafíos.

Francisco Molinari, seminarista desde 2023, comenta en el primer episodio que el nombre de podcast surge de una cuenta de Instagram que tiene el mismo nombre (Madera de Apóstol), que recuerda que “Jesús, como aprendió de San José, era carpintero: trabajaba la madera y nosotros queremos que nos trabaje a nosotros como trabajaba esa madera y nosotros también ir descubriendo qué madera somos”.

“Nos va trabajando, nos va modelando, nos va transformando en apóstoles suyos, en discípulos suyos”, añadió.

En el primer episodio, titulado “Llamados a ser” y ya disponible en Spotify y Youtube, participan también un seminarista de nombre Juanpi y el P. Pedro Giunta, rector del seminario de FASTA desde agosto de 2024, quien afirma que si bien muchas cosas han cambiado o cambian en el mundo de hoy, lo que permanece “es la vocación”, el llamado de Dios.

En una nota enviada a ACI Prensa, FASTA explica que el podcast está dirigido “especialmente a jóvenes de entre 17 y 35 años” y busca “tender puentes entre la riqueza del pensamiento clásico y los interrogantes propios del contexto cultural actual».

De ese modo ofrece, aseguran, «herramientas para pensar la propia vida, el sentido de la existencia y los caminos concretos desde los cuales cada persona está llamada a desplegar su vocación”.

El segundo episodio se titula “Ser en contexto”, que “aborda cómo la historia personal, el temperamento, las circunstancias y los condicionamientos concretos forman parte del modo singular en que cada persona descubre y encarna su vocación”.

Y el tercer episodio, “Ser misión”, propone comprender la misión personal “no como una tarea exterior que se agrega a la vida, sino como una existencia ofrecida, una vida llamada a darse”.

“Madera de Apóstol”, concluye la nota, “se presenta como una propuesta original dentro del ecosistema digital católico: un espacio para pensar, discernir y descubrir que la vocación es, en definitiva, el camino hacia la plenitud del ser”.