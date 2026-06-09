Seminario en el Vaticano: el papel fundamental de las ondas cortas en la era digital

Los satélites y las tecnologías digitales no han mermado uno de los métodos históricos de la radiodifusión. Así lo demuestra la reunión organizada por la Comisión de Medios Digitales del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Roma, en colaboración con el Dicasterio para la Comunicación, que tuvo lugar en el centro Santa Maria di Galeria el día en que se aprobó el acuerdo con Italia para un centro agrovoltaico.

(vaticannews.va).-Durante décadas, los sistemas de radio de onda corta han sido una de las principales herramientas de comunicación de la Santa Sede, acompañando la evolución tecnológica mediante una modernización continua. A pesar de la expansión de las tecnologías digitales, la onda corta sigue desempeñando un papel esencial para cubrir grandes distancias y llegar a zonas actualmente no atendidas por sistemas más modernos, como DAB+ y satélite.

Este fue el contexto en el que se celebró el seminario técnico «Sistemas de Radiodifusión de Onda Corta» en el Centro de Radio Santa Maria di Galeria de la Santa Sede. El seminario fue organizado por la Comisión de Medios Digitales de la Orden de Ingenieros de la Provincia de Roma y en colaboración con el Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede. Entre los temas tratados se incluyeron los principios de propagación radioeléctrica, los aspectos normativos y las características técnicas de los sistemas, con la participación directa de personal especializado que los gestiona.

Masci: la onda corta llega donde los sistemas digitales no pueden

«No podemos concebir la comunicación únicamente como algo reservado para quienes disponen de una conexión rápida, un teléfono inteligente reciente, un plan de datos o familiaridad con las plataformas digitales», subrayó Francesco Masci, director de la Dirección de Tecnología del Dicasterio para la Comunicación. Por ello, «la radio de onda corta conserva una valiosa característica», reiteró: «puede cubrir grandes distancias, cruzar fronteras geográficas y llegar a zonas donde otras redes no llegan o no son fiables, y sin intermediarios». En particular, en contextos difíciles, la radio de onda corta «puede seguir desempeñando un papel fundamental cuando las infraestructuras digitales están ausentes, interrumpidas, limitadas o obstaculizadas, por ejemplo, por la guerra».

Hacer que la voz del Papa sea accesible a todos

Esto cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta la naturaleza específica de las comunicaciones de la Santa Sede, que, continúa Masci, «tiene una responsabilidad especial: hacer accesible la voz del Papa a todos los que deseen escucharla, independientemente de su ubicación geográfica, cultura, posibilidades técnicas y económicas, idioma, condición social o infraestructura disponible».

Ecologización de la energía en la Ciudad del Vaticano

El día en que entró en vigor el Acuerdo entre la Santa Sede e Italia para la construcción de una planta agrivoltaica en Santa Maria di Galeria para la producción de energía limpia, el objetivo, reiteró el director Masci, es «lograr que el suministro energético del Centro de Radio sea completamente verde y, en general, que los servicios y suministros del Estado de la Ciudad del Vaticano también lo sean».