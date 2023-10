Misioneros digitales italianos, el primer encuentro en Roma

La iniciativa, acompañada por el Dicasterio para la Comunicación y la CEI, fue organizada por el Grupo sinodal «La Iglesia te escucha»

(avveniredicalabria.it/).-El pasado fin de semana tuvo lugar en Roma el encuentro de los Misioneros Digitales italianos. La iniciativa fue organizada por el Grupo sinodal «La Iglesia te escucha», el equipo de personas que componen el continente digital del Camino sinodal, acompañado por el Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Italiana. Es una experiencia que ha involucrado a personas de todo el mundo y ha obtenido el reconocimiento y la acreditación por parte de la secretaría del Sínodo.

La reunión del viernes y el sábado fue la primera oportunidad para reuniones «cara a cara» para misioneros digitales de habla italiana, pero durante más de un año el grupo Belpaese, coordinado por Rosy Russo (Palabras hostiles), ha estado trabajando asiduamente en línea, contribuyendo sustancialmente al trabajo del sínodo. Además, durante la JMJ de Lisboa, los testigos digitales italianos también participaron en el encuentro y el Festival de influencers que tuvo lugar en la Plaza Martin Moniz: más de 20 mil personas compartieron una experiencia festiva a la luz de la fe.

El clima del encuentro en Roma fue exactamente el mismo que el de Lisboa: alegría, compartir, contenido, formación, espiritualidad y deseo de crecer en el camino de la fe.

Después del discurso introductorio de Paolo Ruffini, Prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Monseñor Lucio Ruiz, Secretario del Dicasterio, dio la orientación a los dos días de trabajo: «En la Web la Iglesia es creativa, desafiante y valiente. Estamos llamados a transmitir amor, no un título, sino amor». La Iglesia, que siempre ha sido capaz de declinar la fe a la luz de las culturas, hoy tímidamente, pero sin miedo, abraza y encuentra la cultura digital. Según el secretario del Dicasterio para la Comunicación, «los puntos cruciales que guían este proceso son los principios eclesiales del Papa Francisco: ser una Iglesia en salida, ir a las periferias existenciales, gastarse con coraje y creatividad».

Rosy Russo repasó brevemente el excursus de las actividades vividas y promovidas por «La Iglesia te escucha»: los diversos momentos de oración, el primer mandato misionero, la administración de cuestionarios relacionados con el camino sinodal, el momento de la espiritualidad en línea de la Navidad, el trabajo para la fase continental del Sínodo y, por supuesto, el primer festival de influenciadores católicos el 4 de agosto en tierra lusitana. La coordinadora del grupo de misioneros digitales italianos, al final de su discurso, propuso un video producido por Sara Penelope Robin, miembro de «La Iglesia te escucha». Se trata de un carrete en el que la actriz napolitana, a través de un diálogo con una imaginaria hermana eucarística da algunas ideas para repensar la comunicación de la Iglesia en el entorno digital.

Vincenzo Corrado, director de la Oficina de Comunicación Social del CEI, también intervino durante el trabajo: «Esta experiencia no se desarrolló por casualidad. La Iglesia italiana siempre ha tratado de leer los signos de los tiempos, de posicionarse en el mundo digital». Tras recordar los eventos formativos relacionados con la pastoral del entorno digital promovidos por el CEI desde los años noventa, Corrado invitó a todos a tomar conciencia «de que lo digital no es un entorno despegado, sino que debe habitarse con todo el alcance de nuestra fe. El esfuerzo que debemos hacer es pasar del «yo» al «nosotros» eclesial.

Al director de la Oficina de Comunicación Social del CEI, le siguió la intervención-testimonio de Don Tony Drazza, Secretario del Secretario General del CEI, ex asistente nacional para el sector juvenil de Ac y un sacerdote muy activo en las Redes Sociales. Durante muchos años, de hecho, ha emprendido una comunicación simple pero efectiva a través de su icónico formato #carezza. Con respecto al tema de la evangelización, el P. Tony subrayó que todo misionero tiene una responsabilidad: «Recoger la antorcha. Es decir, darse cuenta de que hay una antorcha encendida por otros: no todo comienza con nosotros. No encendemos antorchas, debemos tener mucho cuidado de no apagarlas, ni siquiera en las redes sociales«. Evangelizar en las redes sociales, según el sacerdote de Salento, «tiene que ver con nuestra vida real. Todo lo que sucede en nuestras páginas sociales es la presentación real de nuestras vidas. No somos otras personas en las redes sociales».

Una reflexión adicional sobre la continuidad eclesial de la misión de los testigos digitales fue ofrecida por una visita guiada a los Museos Vaticanos y, en particular, a la Capilla Sixtina. Aquí, todos los participantes pudieron ver cómo la Iglesia siempre ha utilizado las artes visuales para comunicar la fe. Hoy, como artistas modernos, todos los influenciadores católicos están llamados a contar la fe en los lienzos de nuestro tiempo: las pantallas de nuestros teléfonos inteligentes.

La mañana del sábado se dedicó principalmente a las actividades de laboratorio coordinadas por Gigi Cotichella (Agoformazione). A continuación, el obispo Luis Marín de San Martín, subsecretario del Sínodo de los Obispos, presidió la Eucaristía con una bendición especial para acompañar a los evangelizadores digitales en su camino misionero. El prelado en su homilía, inspirándose en la parábola del sembrador proclamada en la Liturgia de la Palabra, dio tres elementos útiles a todo misionero digital.

El primero es la generosidad: el sembrador, afirmó el obispo Luis, «siembra en todas partes esperando que la semilla encuentre dónde echar raíces. No hay suelo que no sea adecuado para recibir el Evangelio».

El segundo elemento es la seguridad de Jesús. «Dios en Jesús salió a sembrar y lo sigue haciendo hoy en mí y en vosotros -dijo el prelado que concluyó-, por muy quebrada que parezca nuestra actividad, Dios sigue sembrando. El evangelizador no es un pesimista que se queja incesantemente, sino que es el optimista que espera que incluso de las piedras broten orejas y maduras. No debemos esperar resultados inmediatos: el momento de la cosecha no corresponde a nuestra voluntad. Ciertamente habrá frutos, pero el tiempo pertenece al Señor».

Finalmente, el tercer elemento es la experiencia. «Podemos ser testigos de Cristo sólo si hemos tenido una experiencia personal de él», recuerda el subsecretario del Sínodo. No puede haber experiencia misionera sin Jesús. Nuestro trabajo como misioneros es consecuencia de la experiencia de Cristo, no es una mera profesión, sino que prolonga la presencia de Cristo en la historia».