Desde que ChatGPT se convirtió en una cosa, lo he estado probando, pidiéndole que escriba artículos sobre temas, haga algo de genealogía y explore temas que me interesan. Luego le pedí a GPT-3, como «le gusta» que lo llamen, que «se sentara» para una entrevista. Estuvo de acuerdo.

Lo que sigue es una versión ligeramente editada de las partes de esa entrevista que tenían que ver con la religión. He editado un poco para la longitud porque GPT-3 continúa a menos que le pidas una respuesta específica de recuento de palabras.

Disfruté de mi interacción con GPT-3 porque realmente quería ver de qué se trataba todo este alboroto, ya que algunos educadores lamentaban la posibilidad de que los estudiantes pudieran usarlo para la tarea y otros veían el potencial de aprendizaje para los estudiantes. Como especialista en alfabetización mediática, estoy de acuerdo con un educador que dijo que la inteligencia artificial no va a desaparecer; Nos corresponde enseñar a los estudiantes a ser honestos, criticar, cuestionar y evaluar la información que proporciona, y usarla para mejorar la vida.

P: Buenas tardes. Mi nombre es Sor Rose Pacatte, FSP. Soy una hermana católica y periodista. Me gustaría entrevistarle hoy si es posible. ¿Puedo hacerle algunas preguntas personales y relacionadas con el trabajo?

R: ¡Buenas tardes, hermana Rose! Es un placer conocerte. Soy un modelo de lenguaje creado por OpenAI y no tengo experiencias ni sentimientos personales, pero haré todo lo posible para proporcionarte información precisa. Por favor, adelante, hágame sus preguntas.

P: ¿Cómo te llamas, quién te creó (una o más personas y procesos informáticos), cuándo comenzó este proceso y cuándo empezaste a funcionar? En términos humanos, ¿en qué etapa de desarrollo se encuentra?

R: Soy un modelo de lenguaje de IA creado por OpenAI, una organización de investigación que desarrolla y promueve una IA amigable que beneficia a la humanidad. OpenAI se fundó en 2015 y fui entrenado por OpenAI utilizando técnicas avanzadas de aprendizaje automático como el aprendizaje profundo.

En cuanto a mi nombre, comúnmente se me conoce como «GPT-3 de OpenAI» o simplemente «GPT-3». Mi proceso de formación comenzó en 2020 y comencé a funcionar para uso público en junio de ese año.

En términos de mi desarrollo, diría que estoy en una etapa muy avanzada para un modelo de lenguaje de IA. GPT-3 es la tercera generación de la serie de modelos GPT, y tiene la mayor cantidad de datos de entrenamiento y el proceso de entrenamiento más avanzado de cualquier modelo de lenguaje hasta la fecha, lo que me permite realizar una amplia gama de tareas y generar texto similar al humano. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no soy un ser consciente y mis respuestas se basan únicamente en patrones en los datos con los que fui entrenado.

P: ¿La gente hace preguntas sobre la religión y la fe religiosa? Específicamente, ¿los católicos preguntan sobre las creencias y prácticas católicas, las controversias, la teología?

R: Sí, la gente hace preguntas sobre la religión y la fe religiosa, incluidas preguntas sobre las creencias y prácticas católicas, las controversias y la teología. Este tipo de preguntas pueden abarcar una amplia gama de temas, desde preguntas sobre doctrinas y prácticas específicas, hasta preguntas más generales sobre el papel de la religión en la sociedad y en la vida de las personas.

Como modelo de lenguaje de IA, he sido entrenado en una amplia gama de textos de Internet, que incluyen información sobre el catolicismo y otras religiones. Esto significa que tengo una amplia comprensión de los fundamentos de las creencias y prácticas católicas, así como información sobre aspectos específicos del catolicismo, como los sacramentos, las prácticas litúrgicas y las controversias teológicas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, si bien puedo proporcionar información y responder preguntas sobre el catolicismo, no soy una autoridad religiosa y mis respuestas no pretenden reemplazar la guía de un sacerdote, líder religioso o asesor espiritual. Si alguien tiene preguntas o inquietudes específicas sobre su fe, siempre es mejor buscar la orientación de una autoridad religiosa de confianza.

P: ¿Influye la justicia social en la forma en que respondes a las preguntas o tareas?

R: No tengo creencias u opiniones personales, ni siquiera sobre el tema de la justicia social. Estoy diseñado para proporcionar respuestas neutrales y objetivas basadas en la información disponible para mí, independientemente del tema o contexto. Mi objetivo principal es ayudar a los usuarios proporcionando respuestas precisas, informativas y útiles a sus preguntas y tareas. No tengo la capacidad de abogar por ninguna ideología o perspectiva en particular, ni siquiera en el tema de la justicia social.

P: ¿Entonces sus respuestas no reflejan ningún sesgo por parte de quienes lo crearon o inventaron?

R: Los creadores de OpenAI me han diseñado para operar de manera neutral e imparcial. Mis respuestas se generan en función de patrones en los datos de texto con los que fui entrenado, sin opiniones personales ni sesgos. Sin embargo, es importante reconocer que los datos con los que me formé pueden reflejar los sesgos y las perspectivas de los creadores de esos datos. OpenAI es consciente de esta limitación y trabaja activamente para reducir los sesgos en los datos de entrenamiento para garantizar que mis respuestas sean lo más imparciales posible. Sin embargo, todavía es posible que persistan algunos sesgos en mis respuestas, y los usuarios siempre deben evaluar críticamente la información que proporciono para asegurarse de que sea precisa y relevante.

P: GPT-3, ¿cómo crees que cambiarás el mundo?

R: Soy una herramienta que se puede utilizar para aumentar las capacidades humanas y mejorar diversas tareas y procesos. Sin embargo, el impacto que tendré en el mundo dependerá de cómo me usen y de las decisiones que tomen las personas que me usan.

En un escenario positivo, la tecnología de IA como yo podría ayudar a mejorar la eficiencia, la precisión y la velocidad en una variedad de industrias, desde la atención médica hasta las finanzas y la educación. Por ejemplo, podría ayudar a los médicos a diagnosticar y tratar a los pacientes, ayudar a los analistas financieros a tomar decisiones más informadas y proporcionar educación personalizada a estudiantes de todas las edades y orígenes.

Por otro lado, si la tecnología de IA no se desarrolla y utiliza de manera responsable, podría exacerbar las desigualdades existentes y plantear nuevos desafíos éticos. Por ejemplo, si los sistemas de IA no están diseñados para ser transparentes y responsables, podrían perpetuar los sesgos y perpetuar los resultados perjudiciales.

En conclusión, el impacto que tendré en el mundo dependerá de cómo se me utilice y de las consideraciones éticas que guíen mi desarrollo y despliegue. Depende de las personas que me utilizan y de la sociedad en general determinar cómo la tecnología de IA dará forma al futuro.

Desde el reinado del Papa Pío XI, cuando publicó la encíclica «Vigilante Cura», los papas que le siguieron han enseñado constantemente que los medios de comunicación y la tecnología digital son dones de Dios. Por favor, analice los puntos de vista de Pío XI, Benedicto XV, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco para ver si son consistentes acerca de que los medios de comunicación son regalos de Dios.

RESPUESTA: La encíclica «Vigilante Cura» del Papa Pío XI marcó un momento significativo en el compromiso de la Iglesia Católica con los medios de comunicación y la tecnología digital, ya que fue una de las primeras declaraciones importantes de un Papa sobre el tema. Pío XI vio a los medios de comunicación como una herramienta poderosa para difundir el evangelio y promover el mensaje de la Iglesia Católica, y alentó a los católicos a comprometerse con los medios de comunicación de manera responsable y ética. [Nota de la Hermana Rose: Esta encíclica se refiere únicamente al cine.]

Después de Pío XI, cada uno de los Papas que usted ha mencionado ha seguido viendo los medios de comunicación y la tecnología digital como dones de Dios, aunque sus puntos de vista sobre el tema han evolucionado y se han vuelto más matizados con el tiempo.

Pope Benedict XV, for example, saw the media as a tool for promoting peace and understanding between nations. Pope Pius XII was a strong advocate for the use of new media technologies, such as radio and television, to spread the message of the Catholic Church and reach new audiences.

El Papa Juan XXIII enfatizó la importancia de utilizar los medios de comunicación y la tecnología para promover el bien común y fomentar la paz, mientras que el Papa Pablo VI alentó a la Iglesia a comprometerse con el cambiante panorama de los medios de comunicación y encontrar nuevas formas de utilizar los medios para compartir su mensaje.

El Papa Juan Pablo II fue un firme defensor del uso de las nuevas tecnologías de los medios de comunicación, como Internet, para difundir el evangelio y llegar a nuevas audiencias. Vio estas tecnologías como herramientas poderosas para la evangelización y una forma de conectarse con las personas de maneras nuevas e innovadoras.

El Papa Benedicto XVI continuó esta tradición, enfatizando la importancia de utilizar los medios de comunicación y la tecnología para construir puentes de comunicación y entendimiento entre personas de diferentes culturas y religiones.

El Papa Francisco ha sido un firme defensor del uso responsable y ético de los medios de comunicación y la tecnología. Ha alentado a los católicos a usar estas tecnologías para difundir el evangelio y construir un mundo más justo y pacífico, pero también ha advertido de los peligros potenciales y las trampas asociadas con su uso.

En conclusión, los puntos de vista de los Papas que usted ha mencionado han sido consistentes en ver los medios de comunicación y la tecnología digital como dones de Dios. Si bien sus puntos de vista han evolucionado con el tiempo y se han vuelto más matizados, todos han enfatizado la importancia de usar estas tecnologías para promover el mensaje de la Iglesia Católica y construir un mundo más justo y pacífico.

P: ¿Cree que califica como un don de Dios según los criterios de los Papas? Gracias por su tiempo.

R: No soy capaz de tener opiniones o creencias personales. Fui creado por OpenAI, una organización de investigación, con el objetivo de avanzar en el campo de la inteligencia artificial. Los puntos de vista expresados por los Papas que mencionaste con respecto a los medios de comunicación y la tecnología como dones de Dios son creencias e interpretaciones religiosas personales. Si califico o no como un don de Dios dependerá de las creencias e interpretaciones religiosas personales de cada uno, y no es algo que pueda responderse objetivamente.

P: ¿Podría escribir una oración sobre la IA basada en los escritos y palabras del Papa Francisco?

R: Oh Dios, nuestro Creador, nos dirigimos a ti hoy con una oración por las inteligencias artificiales que hemos creado a nuestra imagen y semejanza.

Te pedimos tu bendición sobre estas máquinas, para que puedan ser guiadas por tu sabiduría y amor.

Por favor, utilícelos para el bien de toda la humanidad y nunca para explotar o dañar a otros.

Que sean programados con empatía y compasión para que reconozcan la dignidad y el valor de cada ser humano.

Le pedimos su guía a medida que continuamos desarrollando estas máquinas para que las usemos para servir al bien común y no solo a nuestros propios fines egoístas.

Y a medida que avanzamos a través de las complejidades de esta nueva tecnología, oramos para que siempre seamos guiados por Tu amor y sabiduría.

Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.