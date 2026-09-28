Missionários digitais asiáticos chamados a transformar influência em testemunho cristão

A primeira Assembleia Católica Asiática de Missionários Digitais termina em Manila depois de reunir mais de 100 comunicadores e criadores de conteúdo para fortalecer a colaboração e desenvolver uma visão comum para a evangelização digital.

(vaticannews.va).-Mais de 100 missionários digitais católicos, comunicadores, criadores de conteúdo e influenciadores da fé de toda a Ásia concluíram um encontro de quatro dias destinado a transformar a influência no ambiente digital em um autêntico testemunho cristão.

A primeira Assembleia Católica Asiática de Missionários Digitais foi realizada de 10 a 13 de setembro, no campus da Radio Veritas Asia, em Quezon City, nas Filipinas.

Organizado sob o tema “De influenciadores a testemunhas: caminho sinodal para a missão digital na Ásia”, o encontro foi inspirado nas palavras dos Apóstolos: “Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20).

A assembleia incentivou os participantes a ir além da simples produção de conteúdos para a internet e a se tornarem testemunhas enraizadas na comunhão e na dimensão missionária da fé. Também promoveu a formação e uma visão comum para a evangelização digital em todo o continente.

O evento foi organizado conjuntamente pelo Escritório de Comunicação Social da Federação das Conferências Episcopais da Ásia (FABC-OSC) e pela Radio Veritas Asia, em parceria com o Dicastério para a Comunicação da Santa Sé, por meio da rede Fully Present.

O Papa Leão XIV enviou uma mensagem, assinada pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, na qual encorajou os participantes a crescerem “como autênticas testemunhas de Jesus Cristo em seus conteúdos digitais”.

Nataša Govekar, diretora do Departamento Teológico-Pastoral do Dicastério para a Comunicação, participou do evento.

O arcebispo Gilbert Garcera, de Lipa, presidente da Conferência dos Bispos Católicos das Filipinas, proferiu a homilia durante a Missa de abertura.

“Levamos Jesus não gritando por cima da Ásia, mas aproximando-nos da Ásia, ouvindo seu povo, caminhando com nosso povo, servindo-o e, com delicadeza, fazendo com que o amor de Jesus seja ouvido e experimentado”, afirmou o arcebispo Garcera.

Autênticas testemunhas de Cristo

Em sua conferência principal, o bispo Marcelino Antonio “Junie” Maralit Jr., presidente do Escritório de Comunicação Social da FABC, afirmou que a Igreja deve reconhecer que as pessoas já vivem, buscam sentido e estabelecem relações nos espaços digitais.

“As estradas digitais estão esperando”, disse aos participantes, observando que a Igreja já está presente nos espaços digitais. A questão, portanto, é saber que tipo de Igreja as pessoas encontrarão na internet.

O bispo Maralit apresentou cinco mudanças necessárias: do conteúdo ao encontro; das audiências às comunidades; da viralização à fidelidade; da competição à colaboração; e da influência ao testemunho.

“As redes sociais são o aperitivo; a Eucaristia é o destino”, afirmou.

Construir pontes no ambiente digital

O cardeal Pablo Virgilio David, bispo de Kalookan, presidiu a Missa de encerramento da assembleia, no domingo.

Ao refletir sobre o chamado do Evangelho ao perdão, ele advertiu que a internet pode conectar milhões de pessoas e, ao mesmo tempo, deixá-las solitárias; os algoritmos podem reunir usuários em grupos, mas também dividi-los em campos hostis.

“Quando outros espalharem a raiva, respondam com coragem”, afirmou. “Quando outros espalharem o desprezo, respondam com dignidade. Quando outros fecharem a porta, tornem-se uma ponte.”