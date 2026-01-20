Mons. Adolfo Bittschi invita a la Semana del Misionero Digital – Bolivia 2026: Integrando IA, redes sociales y fe en la evangelización

(ceb.bo).-Monseñor Adolfo Bittschi Mayer, Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias (OMP), junto al equipo nacional de Misioneros Digitales, extiende una cordial invitación a sacerdotes, religiosos, laicos y comunicadores pastorales para participar en la Semana del Misionero Digital – Bolivia 2026. Este evento busca formar a los agentes de pastoral en el uso innovador de la inteligencia artificial (IA) y las redes sociales al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia.

El encuentro, que se realizará de manera 100% virtual, ofrecerá herramientas prácticas para integrar la tecnología digital con la fe, potenciando la presencia misionera en el mundo online. «La misión también se vive en lo digital», es el lema que anima esta iniciativa, respondiendo al llamado de la Iglesia a una nueva evangelización en la era digital.

Detalles del evento:

Fechas: Del 26 al 30 de enero de 2026.

Del 26 al 30 de enero de 2026. Horario: De 19:00 a 21:00 (hora de Bolivia).

De 19:00 a 21:00 (hora de Bolivia). Modalidad: Virtual, con acceso desde cualquier dispositivo.

Virtual, con acceso desde cualquier dispositivo. Certificado: Se entregará al finalizar el curso.

Para inscribirse, accede al formulario oficial: https://forms.gle/oM5cZpv9iXzPADrx9.

Más información por WhatsApp: https://wa.link/cohv2h o https://whatsapp.com/dl/.

Esta semana formativa representa una oportunidad valiosa para fortalecer las Obras Misionales Pontificias en Bolivia, impulsando una comunicación pastoral efectiva y creativa en beneficio de la misión universal de la Iglesia.