Obispo Lizardo Estrada: «Hablar de inteligencia artificial hoy en día no puede ser una conversación reservada para unos pocos»

El secretario general del Consejo Episcopal de América Latina y el Caribe (Celam) señaló que la reflexión sobre la inteligencia artificial debe partir de la dignidad humana, el bien común, el trabajo, la verdad, la libertad y la paz. Durante la inauguración del Seminario Internacional «Dignidad humana, paz e inteligencia artificial, desde León XIII hasta León

(adn.celam.org).-«Habla de la inteligencia artificial actual no puede ser una conversación reservada para algunos especialistas, unos pocos. Es tarea de todos», dijo monseñor Lizardo Estrada, secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribe (Celam), durante la inauguración del Seminario Internacional «Dignidad humana, paz e inteligencia artificial, desde León XIII hasta León XIV», este 29 de octubre.

En tu saludando, agradeció al Instituto de Estudios Sociales Cristianos (IESC), su presidente, Armando Borda, y la Fundación Konrad Adenauer, representados en Perú para Annette Schwarzbauer, por hacer posible la reunión. También expresó su reconocimiento a quienes organizaron el seminario y a los participantes que Procedían de otros países y de diferentes regiones del Perú.

El prelado consideró que esa reunión estudiaba en conjunto la encíclica Magnifica Humanitas constituye «una excelente manera de prepararse para la próxima visita desde León XIV hasta su tierra natal, nuestra tierra natal.» Del mismo modo, valoraba ese espacio como una oportunidad para dar la bienvenida al Magisterio Pontificio, centrado en dignidad de la persona humana y en la búsqueda de la paz para todos, «a paz fundada en la justicia social».

La dignidad humana en el centro

Mons. Estrada recordó que el seminario nos permite entender por qué el Papa León XIV Eligió su nombre pontificio siguiendo el camino iniciado por León XIII. Para secretario general de Celam, esta elección también representa un compromiso con los trabajadores de hoy, a quienes «todos estamos llamados.»

Él explicó que León XIII inició la enseñanza sistemática de la doctrina social de la Iglesia con su famosa encíclica Rerum novarum, publicada en la época de segunda Revolución Industrial. A través de este documento, la Iglesia expresó su preocupación por una sociedad en la que personas, hijos e hijas de Dios, fueron tratados de manera inhumana.

La exigencia del pontífice, señaló, consistía en exigir condiciones Un trabajo que respete la dignidad de cada persona. Eso la demanda abrió el camino a la doctrina social de la Iglesia, que más tarde Se convertiría en una de las áreas de la teología moral.

«Hoy realmente existen muchas deudas de la sociedad global hacia la hijos de Dios», advirtió. Aunque reconoció los avances logrados, incluyendo el creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los diversos Regulaciones sobre el trabajo humano en diferentes países, sostenían que aún existían «Persisten muchas injusticias que claman al cielo, como dijo el apóstol Santiago.»También recordó que, a lo largo de la historia, la profesión docente El Pontifical ha guiado la reflexión sobre el trabajo humano y el desarrollo Ser humano integral, paz y cuidado del hogar común.

Inteligencia artificial y los retos de una nueva revolución Industrial

El El Secretario General de Celam recordó que, desde sus primeras palabras como obispo de Roma, el Papa León XIV, hizo referencia al Papa León eligiendo su nombre pontificio, asumió el reto de responder a la Transformaciones actuales, marcadas por una nueva revolución industrial: la inteligencia artificial. Especificó que esta tecnología no es el centro de Magnifica Humanitas. «Es la continuidad de la defensa permanente de la dignidad de «La persona humana es lo que es de preocupación central», expresó.

Al referirse hasta la carrera del Papa León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Roberto Francisco Prevost destacó su doble nacionalidad, estadounidense de nacimiento y peruano. por adopción, así como por su estatus como segundo Papa latinoamericano, después de Francisco. Según monseñor Estrada, León XIV recorre el camino de la Iglesia América Latina, que ha asumido el mandato evangélico de avanzar junto con el pobres en un camino de unidad.

Lo recordó El pontífice actual llegó como joven sacerdote al Perú y realizó un recorrido por su territorios como misionero, «con los pies en el barro, compartiendo pan, la obra de cada día«, como uno más del pueblo de Dios en su amado Tierra de Chiclay. En su opinión, fue precisamente la Iglesia peruana y esa experiencia pastoral que contribuyó a la formación del pastor universal que Hoy guía la Iglesia, siguiendo los pasos de su padre espiritual, el Santo Agustín, y la evangelización recibida de este pueblo que le acogió como pastor.

Latin America in the face of inequalities and new technologies

Desde entonces la experiencia, explicó, el Papa León XIV invita en Magnifica humanitas a reflexionar sobre la sociedad que queremos construir. Para ilustrar esto elección, el obispo Estrada contrastó dos imágenes: Babel, construida a partir de orgullo, poder y dominio, y la nueva Jerusalén, construida a través de Oración, escucha, responsabilidad compartida y trabajo común, como en Tiempos de Nehemías.

considerado que esta reflexión adquiere una fuerza particular en América Latina y el Caribe, donde la gente conoce tanto la creatividad de los pobres, la la sabiduría de las comunidades, la fe sencilla y la búsqueda de justicia como heridas de desigualdad, violencia, inseguridad laboral, migraciones forzadas, brechas educativas y modelos de desarrollo que Dejan a mucha gente al margen.

Insistió en que el debate sobre inteligencia artificial involucra a toda la sociedad. «Lo es en juego la dignidad humana, el bien común, el trabajo, la verdad, la libertad, paz, el futuro de nuestro hogar común», enumeró. A estos desafíos se sumaron los La democracia, cuya precariedad, observó, parece constituir una característica común de América Latina, a la que en su época llamaba la «gran patria» actual.

«Ninguna máquina puede reemplazar el corazón humano»

Mons. Estrada situó la reflexión sobre la tecnología en el centro de la fe cristiana: Jesucristo, el Verbo hecho carne y hermano de la humanidad por la voluntad de la Father.In Él, sostenía, los cristianos contemplan «la belleza de un humanidad plena, frágil y magnífica», llamada a la comunión con Dios y con otros.

«Ninguno La máquina puede reemplazar el corazón humano capaz de amar, perdonar, cuidar, sufrir con los demás, buscar la verdad y abrirse a la gracia», dijo. El el prelado recordó que Jesús, el Cristo y Señor de los milagros, fue el primero en amar a la la humanidad, dio una nueva alianza y entregó su vida por la salvación de Todos. A partir de esa experiencia, explicó, los cristianos están llamados a continuar la obra de Dios en la tierra para que el hogar común sea un espacio abierto a todos y que puede ser cuidado para las futuras generaciones.

Al final, Relató estas reflexiones con la siguiente visita del Papa a Perú. prepárate para recibir a Roberto Prevost, León XIV, a quien describió como «nuestro Papa, nuestro hermano» y a quien llamaba una figura reconocida por muchos como la máxima autoridad moral del mundo.

«Bienvenido a este seminario, queridos hermanos», expresó, agradeciendo al la participación de los asistentes y la reflexión compartida, lo que, dijo, ayudará prepárate para ser fiel a la enseñanza de la Iglesia, donde el razón y fe para construir un mundo mejor. Finalmente, expresó su deseo de contribuir a «una mejor América Latina y el Caribe, un Perú mejor», y Concluyó invocando la protección de la Virgen María y la bendición de Dios. para todos los participantes.