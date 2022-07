Padre Joaquín, un auténtico influencer en Instagram: “Hay que llegar a los jóvenes alejados de la Iglesia”

El párroco de San Clemente Romano tiene a más de 40.000 seguidores en Instagram. Predica en streaming, graba podcast evangelizadores y rompe los estereotipos

(cope.es).-Padre Joaquín es el cura influencer con más de 40 mil seguidores en Instagram en su cuenta @joaquinconp y ha ganado el premio Alter Christus por su labor de evangelización en redes sociales. El también párroco de San Clemente Romano, en el barrio madrileño de Villaverde, es un autentico influencer de las redes sociales.

Rompe los estereotipos y reúne miles de seguidores. Predica en streaming, graba podcast evangelizadores y crea contenido diario en su cuenta de Instagram.

¿Cuál es su labor como sacerdote en las redes sociales?

Mi labor parte de lo que significa para mí el sacerdocio: la aventura. Intento evangelizar desde las redes sociales no para llegar a los católicos, sino a todos esos jóvenes que están alejados de la Iglesia.

Mi objetivo no es hablar todo el tiempo de oración, de catecismo o de ideas dogmáticas. Mi meta es generar contenido diariamente sobre temas que interesan a los chavales, y, que a la vez, son cosas esenciales de la vida. Un ejemplo es el noviazgo o la paz interior. Me consta que hago un bien grande por los mensajes que me llegan.

¿Cómo empezó a ser Instagramer?

Yo soy párroco de San Clemente Romano y sacerdote desde hace trece. Lo que más me define es la misión que me ha sido entregada por parte de la Iglesia: ser párroco. Me debo en el día a día a mis feligreses y a intentar movilizar a los laicos como nos dice el Papa. Sin embargo, veía a sacerdotes muy buenos subiendo contenido para crecer en la fe y me preguntaba a mí mismo: “Qué sentido tiene que un sacerdote tenga Instagram? ¿De qué podría hablar?

Al final, me lancé a un mundo totalmente inexplorado y he ido creciendo poco a poco. Un día mi cabeza hizo click y dijo: la clave es poner las redes sociales al servicio del fin. Así empecé a trabajar y a día de hoy tengo más de 40.000 seguidores, casi todos jóvenes españoles.

¿Qué más iniciativas ha creado a través de Internet para conectar con los más jóvenes?

Mi trabajo fuerte en redes sociales va acompañado por un podcast llamado “Al lío”. Lo puse en marcha tras la pandemia cuando saqué el primer capítulo y a día de hoy, lo escuchan miles de personas todas las semanas en diferentes plataformas digitales. Mi objetivo es hacer una apuesta evangélica positiva, más profunda y espiritual. Es frecuente recibir mensaje sobre personas a las que les ha llegado al corazón. El podcast me da una cercanía a las personas mucho mayor.

¿Qué consigue a través del podcast?

A través de lo que relato, el Señor va entrando poco a poco. Cuando grabo un capítulo, se lo encomiendo al Espíritu Santo. El podcast consigue que pueda realizar actividades presenciales, porque cuando la gente lo escucha, quiere más, y se acaban viniendo a actividades presenciales. Un ejemplo son los ejercicios espirituales. Hay muchas personas que no tienen una comunidad cristiana o que les da miedo acercarse a su parroquia rompiendo barreras. Sin embargo, escuchan el podcast.

¿Por qué es importante la evangelización en las redes sociales?

Porque pueden ser un eslabón para la conversión y los sacerdotes tenemos que estar en ello. Para algunas personas el seguir a un sacerdote ya supone una revolución porque muy a menudo dentro de una red social, no hay sms que sean positivos. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Pienso que la Iglesia como institución también está empezando a caminar en las redes sociales de una manera pionera.