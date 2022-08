Papa Francisco a los evangelizadores «Hechos 29»: Vayan a “samaritanear”

Anunciar la misericordia y la ternura de Dios es el mandato del Papa a los participantes en el encuentro internacional de evangelizadores digitales que se realiza en México con el lema: “Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí.

“Que este encuentro los ayude a sentirse comunidad, como parte de la vida misionera de la Iglesia, que nunca tuvo miedo de ir al encuentro de nuevos horizontes y fronteras”. Este es el auspicio del Papa Francisco a los participantes en el encuentro internacional de evangelizadores digitales que se realiza en, Monterey, México bajo el lema: “Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí.

(vaticannews.va).- Un “misionar en ambientes digitales” que el para el Pontífice, como afirma en el videomensaje enviado al encuentro, requiere “creatividad y coraje”. De hecho, Francisco recuerda sus recientes palabras pronunciadas en Québec, Canadá, en las que advierte sobre la necesidad de “encontrar nuevos caminos para anunciar el corazón del Evangelio a cuantos todavía no han encontrado a Cristo” y llegar a ellas con el diálogo, la escucha y el encuentro “allá donde viven”.

El Señor golpea a nuestra puerta

“No tengan miedo. No tengan miedo de equivocarse. No me canso de repetir que prefiero una Iglesia lastimada porque sale a las periferias existenciales del mundo, que una Iglesia enferma porque se queda encerrada en sus pequeñas seguridades. El Señor golpea la puerta para entrar en nosotros, pero cuantas veces golpea la puerta de dentro para que lo dejemos salir”.

..

El Santo Padre insiste en que la misión que llevan adelante en los espacios digitales debe estar llena de humanidad: “Vayan a ‘samaritanear’ esos ambientes,” les dice el Papa. Ambientes de una cultura contemporánea que “pueda conocer a Dios sintiéndolo” en cada uno de los evangelizadores digitales:

“Vayan y lleven la esperanza de Jesús, especialmente con los más alejados, dándoles razones de su esperanza”.

De la virtualidad a la presencialidad

Francisco se despide de los participantes en el encuentro con una invitación:

«Que las palabras vayan acompañadas de la caridad, y que la virtualidad fortalezca la presencialidad, para que la red genere comunión que haga presente a Jesús en su cultura».

“Hechos29”

Hechos29 es un encuentro internacional de evangelizadores digitales, que busca despertar en todos los participantes el deseo de ser y hacer iglesia. Se trata de una iniciativa laical que cuenta con el respaldo de a Arquidiócesis de Monterrey y de la Conferencia del episcopado mexicano (CEM). En esta segunda edición participarán cerca de 50 evangelizadores digitales de varios países (Estados Unidos, Perú, Colombia, Chile, Brasil, España, y desde luego, México), entre predicadores, músicos, tiktokers, streamers y podcasters.

El videomensaje del Santo Padre es difundido durante el gran evento multitudinario de este sábado con músicos como Azeneth González, Jésed, Fede Carranza y el famoso cantante católico Martín Valverde, entre otros. Durante el encuentro, que inició este viernes 5 de agosto, los participantes pudieron tomas parte en conferencias presentadas por expertos como Mauricio Artieda, director de Catholic Link, y Pablo Pérez, Director de Catholic Net y Zenit News.

Del confinamiento al abrazo

Hechos29, nace durante la pandemia ocasionada por el COVID-19 un tiempo, sin duda, de oscuridad y dolor que sin embargo para la Iglesia representó una oportunidad, en medio de la crisis, de seguir siendo luz a través de los medios digitales. Nacieron durante el primer año un número importante de evangelizadores digitales, que desde las diferentes plataformas lograron transmitir el mensaje de la Buena Nueva, cada uno en su idioma, forma, estilo, y sin importar las limitantes de recursos.

“La iglesia ciertamente encontró la manera de seguir su misión evangelizadora a través de las plataformas digitales, pero nada podrá reemplazar el encuentro, el poder reunirnos, por eso sabemos que Hechos 29 es la hora de vernos”, aseguró Eugenio “Bubu” García, Director y Co-Fundador del evento.

.

Llevar a Cristo hasta lo más lejano a través de la red

