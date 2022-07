Papa Francisco en Spotify. Primera entrevista en un podcast: el que se escapaba del Vaticano era san Juan Pablo II

Sobre el mito de que el Papa se escapa y anda por la calle Francisco refiere: “No es verdad”. Y añade: “El que sí hacía esto es san Juan Pablo II. Se las arreglaba”, dice el Papa.

(es.zenit.org).-La primera semana del mes de julio ha sido una semana fecunda en entrevistas al Papa: primero fue la agencia argentina TELAM y posteriormente, al menos por su impacto mediático, la agencia REUTERS. Sin embargo, no han sido las únicas y, si se puede decir así, tampoco las dos más novedosas.

Aunque la novedad tiene la vida corta, en esta ocasión una entrevista al Papa ha tenido su originalidad al emitirse por primera vez en una plataforma de podcast y música. Nos referimos a Spotify, la empresa sueca de servicios multimedia fundada en 2006 y que cuenta con un área destinada sólo a podcast.

Ha sido en uno de ellos, en el del P. Guillermo Marcó (el podcast se llama “Marcó tu semana… de la tele a las redes”) en el que el Papa ha sido entrevistado. El P. Marcó fue portavoz del entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, y recientemente le visitó en el Vaticano. “Me puse a contarle qué era un podcast y qué era lo que estábamos haciendo”, dice el P. Guillermo. Y fue cuando le pidió grabar algunos de los últimos minutos que le quedaban en esa audiencia inicialmente privada y personal entre el Pontífice y su ex portavoz: “Le puse el micrófono y me puse el micrófono yo ahí en su cuarto de Santa Marta y seguimos conversando”.

En la entrevista se habla de lo que el Papa guarda en su corazón: “Mi corazón es un depósito”, contesta. “Debo ampliar la estantería a cada rato. Soy como coleccionista. No quiero perder nada de lo que la gente me da con ejemplos, palabras, uno o dos hechos”.

El P. Marcó le recuerda que era un obispo callejero y luego, más adelante, le pregunta si extraña algo, a lo que el Papa contesta: “Echo de menos callejar. En Buenos Aires caminaba o cogía el autobús, y así. Aquí las dos veces que tuve que salir me pillaron infraganti. […] Dos veces, en invierno. A las siete de la tarde, no pasa nada, todo está oscuro…. Cuando fui a la óptica una señora desde el balcón gritó «El Papa» y se acabó. Y cuando fui a la disquería, que no había nadie (fui a bendecir porque era la tienda de discos de unos amigos que la habían reestructurado y la gente me preguntaba ‘por qué no vienes, nos has ayudado tanto’. Fui. Oscuro. Tanta mala suerte que justo ahí, que hay una parada de taxis cerca, había un periodista esperando un amigo para tomar un taxi”.

A la pregunta cómo es la oración de un Papa, si le cambió la manera de orar de cuando era cura a ahora que es Papa y, más aún, si todavía se levanta a rezar, el Papa contestó: “De cuando era cura, sí. Pero es más o menos la misma de cuando era obispo. La oración de obispo es para cuidar el rebaño. Y el Papa es un obispo, así que sigue con el mismo estilo. Mirad, pedir, interceder, agradecer”. Y sobre el madrugar para orar dice: “Sí, eso sí. Porque si no rezas por la mañana, ya no rezas, ¿eh? Porque acabas en la picadora de carne”.

Sobre el mito de que el Papa se escapa y anda por la calle Francisco refiere: “No es verdad”. Y añade: “El que sí hacía esto es san Juan Pablo II. Se las arreglaba. Le encantaba esquiar y aquí a 100 kilómetros hay posibilidad de esquiar y lo solía hacer. Iba con el gorro de esquí que le cubría la cara y nadie le reconocía. Y esquiaba un poco y después se venía. Y en verano nada aquí”.

El Papa también vuelve a explicar por qué se cambió a la actual residencia de Santa Marta y se refiere que el domingo come con los empleados en el Vaticano. También cuenta que lee un libro entrevista al finado jesuita y ex arzobispo de Milán, cardenal Martini.

La entrevista íntegra en español puede escucharse en este enlace.