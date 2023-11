Pascom Brasil realiza o 4º Encontro de Coordenadores e Assessores das dioceses e arquidioceses

A iniciativa da Pascom Brasil, em âmbito nacional, contou com a representação de 115 dioceses, arquidioceses e prelazias, em que a Pascom está estruturada

(pascombrasil.org.br).-O 4º Encontro Nacional de Coordenadores e Assessores (Arqui)Diocesanos da Pastoral da Comunicação reuniu mais de 150 pessoas, de forma virtual, na noite da quinta-feira, 09 de novembro. A atividade promovida pela Pastoral da Comunicação (Pascom) Brasil foi conduzida pela coordenação nacional, com a presença dos coordenadores dos Grupos de Trabalho (GTs) e subgrupos. Participaram representantes de 115 dioceses, arquidioceses e prelazias de 17 regionais da Igreja no país.

A Comissão Episcopal para a Comunicação Social (CEPAC) da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), por meio dos assessores, e do bispo da Diocese de Guarapuava (PR), Dom Amilton Manoel da Silva, também acompanhou o encontro. Após a acolhida inicial, aconteceu a “Pausa Espiritual”, momento de oração com o tema do Dia Mundial das Comunicações Sociais 2023: “Falar com o coração”.

Alguns dos mais de 150 comunicadores presentes durante o encontro on-line

O processo sinodal que convida a exercer o ministério da escuta permeou o 4º Encontro Nacional. Logo depois do momento de oração, os pasconeiros de todo o Brasil puderam partilhar sobre a realidade eclesial da comunicação e a experiência pastoral seja na nucleação, formação, organização e rearticulação da Pastoral da Comunicação.

“Ousadia evangélica de comunicar”

Dom Amilton, que na CEPAC tem a função de acompanhar a Pascom, recordou a importância da missão da Pastoral da Comunicação em todos os rincões do Brasi. Segundo ele, foi a pastoral que mais cresceu durante a pandemia e, neste pós, num momento de ressignificação, é como que uma estrutura que abraça a evangelização nos regionais e nas dioceses.

“Estamos nesse momento de encantamento e reencantamento pela ação da comunicação na vida da Igreja. Não se faz evangelização sem a comunicação. Não acontece uma ‘Igreja em saída’ sem cuidar da comunicação. Parabéns por essa ousadia de levar adiante a comunicação”, salientou.

O bispo recordou um desafio lançado pelo núncio apostólico no Brasil, Dom Giambattista Diquattro: a Pascom é chamada a ajudar a superar as fake news e as polarizações. “A missão do comunicador nasce do amor pela Igreja e pelo Cristo. Deus abençoe vocês!”, concluiu.

Confira a íntegra da mensagem de Dom Amilton.

Tecer laços e construir comunidades

Na sequência, o coordenador-geral, Marcus Tullius apresentou as ações realizadas pela Pascom Brasil, sobretudo no âmbito das parcerias com os demais organismos da Igreja, dentre eles a equipe do Ano Vocacional do Brasil, a Jornada Mundial dos Pobres, o setor de Campanhas e algumas comissões da própria CNBB. A partir disso, Tullius apresentou o objetivo-geral da Pastoral da Comunicação para 2024:

“a partir de Jesus Cristo, tecer laços e construir comunidades, por meio da comunicação, em espírito sinodal, anunciando a alegria do Evangelho nas comunidades eclesiais missionárias”.

Foram apresentadas as ações de cada um dos GTs: Espiritualidade, Formação, Articulação e Produção. Marcus pontuou o objetivo de cada um dos colegiados, que têm a função de fortalecer a ação da Pascom Brasil.

Data e local do 8º Encontro Nacional da Pascom

Durante o 4º Encontro Nacional de Coordenadores e Assessores (Arqui)Diocesanos de Comunicação também foram apresentadas as datas importantes para a Pascom em 2024. Entre os meses de janeiro e maio, o desenvolvimento da campanha de comunicação, subsídios e ações que envolvem o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais, marcado para 12 de maio, quando a Igreja celebra a Ascensão do Senhor. Em julho, de 12 a 14, o Santuário Nacional de Aparecida irá acolher o 8º Encontro Nacional da Pascom, com a temática: “Pastoral da Comunicação em uma mudança de época: desafios e perspectivas”.

Marcus ainda detalhou ações que serão realizadas no contexto da formação e da produção, com a retomada dos encontros virtuais do projeto “Conexão Pascom”, de março a novembro. Também foi apresentada a proposta da organização de um banco de dados das escolas de comunicadores diocesanas e de facilitadores para alargar o intercâmbio cultural e eclesial.

A conclusão foi feita num momento de espiritualidade conduzido pela assessora da CEPAC, Osnilda Lima. Ela recordou a importância da oração pela paz em todo o mundo e, como pede o Papa Francisco, a favor dele. O próximo Encontro Nacional de Coordenadores e Assessores (Arqui)Diocesanos de Comunicação tem previsão de acontecer em outubro de 2024.