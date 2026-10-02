Pascom Maranhão inicia projeto de formação com comunicadores das 12 dioceses do estado

Iniciativa reúne 36 agentes da Pastoral da Comunicação em um percurso formativo desenvolvido em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMA e financiado pela USCCB A Pastoral da Comunicação (Pascom) do Regional Nordeste 5 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) realizou, no dia 21 de setembro,…

(pascombrasil.org.br).-A Pastoral da Comunicação (Pascom) do Regional Nordeste 5 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) realizou, no dia 21 de setembro, a abertura do Projeto Pascom Maranhão em Formação, iniciativa desenvolvida em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Maranhão (PPGCOM/UFMA), em Imperatriz, e financiada pela United States Conference of Catholic Bishops (USCCB).

Realizado de forma on-line, o primeiro encontro reuniu os 36 comunicadores e comunicadoras selecionados para participar do projeto, provenientes de diferentes cidades do Maranhão e representantes das 12 dioceses que compõem o Regional Nordeste 5 da CNBB. A abertura também contou com a participação da coordenação regional da Pascom.

O projeto propõe um percurso de formação que se estenderá de setembro de 2026 a julho de 2027, promovendo espaços de estudo, reflexão, troca de experiências e aprofundamento sobre a comunicação pastoral. Ao longo desse período, os participantes terão encontros mensais em formato virtual, além de atividades voltadas à aplicação prática dos conhecimentos construídos durante a formação.

Para o coordenador regional da Pascom no Maranhão, Vinicius Santos, o projeto representa uma oportunidade de caminhar juntos e fortalecer a missão dos agentes da comunicação nas diferentes realidades do estado.

“Esse projeto é um sonho que a gente começa a concretizar juntos. É uma oportunidade de cuidar de quem cuida da comunicação nas nossas comunidades, paróquias e dioceses, oferecendo formação, mas também criando um espaço de encontro, de escuta e de partilha. Temos 36 agentes, das nossas 12 dioceses, trazendo suas experiências, suas realidades e também o desejo de aprender e servir cada vez melhor. Acredito muito que a formação também é um caminho de comunhão. Queremos caminhar juntos, aprender uns com os outros e fazer com que tudo aquilo que vivermos aqui possa chegar às nossas dioceses e fortalecer uma comunicação que seja verdadeiramente pastoral, próxima das pessoas e a serviço da evangelização”, destaca Vinicius.

Formação aproxima comunicação, academia e experiência pastoral

A proposta formativa foi construída a partir da parceria entre a Pascom Maranhão e o PPGCOM/UFMA, estabelecendo um diálogo entre o conhecimento acadêmico na área da Comunicação e as experiências dos agentes que atuam diretamente nas comunidades, paróquias e dioceses.

A coordenação pedagógica do projeto é conduzida pelo Prof. Dr. Ricardo Alvarenga, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMA, em Imperatriz. Durante o encontro de abertura, o professor apresentou aos participantes os objetivos, a metodologia, as etapas e os compromissos que nortearão o percurso, além de conduzir a aula inaugural.

A formação pretende proporcionar aos participantes não apenas o aprofundamento de conhecimentos relacionados à comunicação, mas também espaços para refletir sobre os desafios e as possibilidades da comunicação pastoral diante das diferentes realidades sociais, culturais e eclesiais presentes no Maranhão.

Como parte do percurso, além dos encontros virtuais realizados mensalmente, está previsto para o mês de março um encontro prático presencial, em Imperatriz. A atividade será uma oportunidade de integração da turma e de aplicação dos conhecimentos trabalhados durante a formação.

Os 36 participantes foram selecionados entre agentes da Pastoral da Comunicação das 12 dioceses do Regional Nordeste 5, com três representantes de cada diocese. A presença de comunicadores de diferentes regiões do estado possibilita que o projeto contemple a diversidade de experiências, desafios e práticas de comunicação existentes nas Igrejas Particulares do Maranhão.

O Projeto Pascom Maranhão em Formação é uma realização da Pastoral da Comunicação do Regional Nordeste 5 da CNBB, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Maranhão (PPGCOM/UFMA) – Imperatriz, com financiamento da United States Conference of Catholic Bishops (USCCB).

A partir da abertura do percurso, os 36 comunicadores iniciam uma caminhada de formação e construção coletiva que seguirá até julho de 2027, fortalecendo a articulação, a qualificação e a missão da Pastoral da Comunicação nas 12 dioceses do Maranhão.