Pausa Espiritual chega a sua 30ª edição

(pascombrasil.org.br).-Para quem acompanha as publicações da Pascom Brasil, sabe que a cada mês está disponibilizado o Pausa Espiritual, material produzido com muito carinho pelo GT Espiritualidade, que tem o objetivo de convidar o pasconeiro (a) a se retirar um pouco da correria do dia a dia para rezar por alguns instantes sozinho ou em grupo para momentos de oração e reflexão, a cada mês, trabalhando sobre um tema diferente.

Com muita alegria, esse lindo trabalho chegou a sua 30a edição.

Conheça a equipe que produz o Pausa Espiritual e o que isso significa para cada um deles

Ruan Carlos Pereira Borges Nascimento, coordenador do GT Espiritualidade da Pascom Brasil

“Tive a graça de acompanhar a gestação do Pausa Espiritual assim que ingressei no GT de Espiritualidade e, com ele, gestamos também os nossos sentidos humanos, sobretudo a escuta. Desde o `nascimento`desse subsídio, muitas realidades foram transformadas, o cultivo espiritual tornou-se um ser essencial, assumimos um estilo de vida espiritual que tanto carecia ao comunicador na vida pastoral, a oração deixou de ser apenas uma repetição mecânica, automática. Em uma sociedade moderna como a nossa, a expressão “pausa” é sugestiva. Penso que a “pausa” não é um luxo, é uma âncora que impede o nosso navio da exaustão de afundar. A Verdade precisa de espaço e o espaço se faz no diálogo, ainda que seja o diálogo consigo mesmo. Na trigésima edição, desejo que os pasconeiros sigam essa trajetória de espiritualidade autêntica e cultivem o sagrado silêncio que reinventa, reorienta e reconstrói os nossos passos.”

Palloma Suellem da Silva Santos

“Fazer parte do GT Espiritualidade e contribuir com a produção do Pausa Espiritual tem sido uma experiência enriquecedora para minha caminhada de pasconeira. Cada edição é um convite a mergulhar mais fundo no sentido da missão e a recordar o verdadeiro motivo do nosso serviço: comunicar o amor de Deus com simplicidade e ternura. É bonito perceber como cada texto nasce da partilha, da oração e do desejo de cuidar e fortalecer a espiritualidade de quem comunica. Saber que este subsídio chega a tantos corações e ajuda tantos pasconeiros a viverem uma verdadeira “pausa” em meio a tantos afazeres que a missão pastoral exige é, sem dúvida,um presente de Deus.”

Que Deus, com a poderosa intercessão de Nossa Senhora da Comunicação, continue abençoando a missão de cada um desses irmãos que se dedicam a produzir materiais que ajudam a fortalecer a espiritualidade de cada um dos pasconeiros, e que venham muitas edições do Pausa Espiritual!

E você? Já fez a sua Pausa Espiritual?

Acesse as edições!