Papa León XIV a los obispos italianos: «La atención pastoral no puede limitarse al uso de los medios: es necesario educar para vivir en el mundo digital»

(weca.it).-En su discurso a los obispos italianos en Asís, al final de la 81ª Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana, el Papa León XIV dedicó un pasaje claro y directo a la comunicación digital, incluyéndola entre las prioridades de la misión eclesial en la actualidad.

El Papa recordó el contexto cultural «marcado por fracturas, mensajes en sintonía con la hostilidad y la violencia, soledad e incertidumbre», subrayando cómo la evangelización actual no puede ignorar los lugares donde la gente vive y se relaciona. Es en este contexto donde planteó la cuestión de los medios digitales: «En este contexto, no debemos olvidar el desafío que nos plantea el universo digital«, afirmó.

Recordando que «el cuidado pastoral no puede limitarse a ‘usar’ los medios», León XIV pidió un cambio de ritmo: «Necesitamos educar para habitar el mundo digital de manera humana, sin que la verdad se pierda tras la multiplicación de conexiones». El objetivo es claro: «Internet puede ser realmente un espacio de libertad, responsabilidad y fraternidad.»

La referencia al universo digital forma parte de la reflexión más amplia del Papa sobre la sinodalidad y la necesidad de una Iglesia «que camine unida», atenta a la escucha y capaz de captar los cambios culturales. Por esta razón, instó a no dejarse frenar por la inercia: «Es necesario evitar que, incluso con buenas intenciones, la inercia ralentice los cambios necesarios«, dijo respecto a los procesos de renovación eclesial.

En Asís, el Papa también reiteró el vínculo entre la misión evangélica y el cuidado de las personas: cercanía a las familias, jóvenes, ancianos, atención a los más frágiles y compromiso con la prevención del abuso. Pero es en lo digital donde ha vinculado explícitamente la proclamación cristiana con los desafíos de la época: una invitación, para las diócesis y los operadores de comunicación, a reconocer la web como un entorno real, habitado con responsabilidad y competencia.