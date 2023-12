Paz: Papa pede «inovação, investigação e tecnologias» ao serviço da humanidade e «nunca subordinados ao poder»

Francisco recebeu Força Aérea italiana a quem reconheceu «grande paixão» pela missão ao serviço do bem comum

O Papa Francisco disse hoje que “a investigação, a inovação e as novas tecnologias” devem estar sempre ao serviço da paz e do “bem integral da humanidade”, e nunca “subordinadas a interesses de poder ou a usos prejudiciais”.

“A investigação, a inovação e as novas tecnologias nunca devem estar subordinadas a interesses de poder ou a usos prejudiciais, mas devem ser sempre direccionadas para o bem integral da humanidade, para o desenvolvimento de todos os povos, para uma maior justiça. Neste caminho, o vosso é e continuará a ser um valioso serviço à paz”, afirmou hoje o Papa Francisco numa audiência à Força aérea italiana, por ocasião do centenário da sua fundação.

Francisco reconheceu “homens e mulheres marcados por uma grande paixão, empenho, coragem e motivação”, disponíveis para o “trabalho árduo” respondendo “com a vida” em missões humanitárias.

“Neste momento, em que a humanidade é atormentada por terríveis conflitos, a custódia de tal riqueza humana é a melhor garantia de que o vosso empenho é sempre orientado para a defesa da vida, da justiça e da paz”, sublinhou.

Apontando à perspetiva de “serviço” que também hoje pauta a missão de “homens e mulheres das forças armadas”, Francisco evidenciou “missões de segurança e salvamento”, “cooperação com organizações internacionais para missões humanitárias e de apoio à paz”, “gestão de catástrofes naturais graves, também a favor de países menos equipados e de populações mais pobres”.

“Estou também a pensar no vosso contributo em situações de emergência sanitária, como a pandemia de covid-19, que vos viu empenhados em manter os hospitais operacionais, apoiar a campanha de vacinação e garantir o transporte aéreo de doentes. O transporte é também necessário noutras emergências sanitárias, ou em necessidades especiais da nação, como a deslocação de cidadãos em perigo no estrangeiro ou de autoridades. É um compromisso que vos honra, a partir do qual se pode compreender a profundidade do vosso serviço à Pátria, extensivo à grande família humana”, evidenciou.

Numa audiência aos militares, ao Chefe do Estado-Maior e aos capelães, o Papa saudou o primeiro centenário da fundação da Força Aérea Italiana e lembrou o trajeto que “cruza os acontecimentos da Europa e do mundo”, onde diferentes dimensões se apresentam.

O progresso científico que “transformou a vida da humanidade” trouxe uma “extraordinária evolução dos meios e dos métodos” que “implicou também problemas e armadilhas”.

“De aviões muito pobres, pilotados com fadiga e grande dificuldade, chegámos a sistemas sofisticados de engenharia aeroespacial que nos permitem cruzar os céus, realizar proezas complexas e até chegar a lugares no espaço extraterrestre”, reconheceu.

O Papa quis ainda sublinhar a dimensão humana no trabalho, manifestado nas capelanias, onde os militares defendem, acolhem, socorrem e servem as pessoas.