Lamas-Linares: La información cuántica está presente en todo tipo de tecnologías

En entrevista de Vatican News al margen del taller «Ciencia y tecnología cuánticas: avances recientes y nuevas perspectivas», organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias, la Dra. Antia Lamas-Linares, directora del Centro de Redes Cuánticas de Amazon Web Services, explicó que las tecnologías cuánticas pueden utilizarse en una gran variedad de campos: “una segunda revolución cuántica”.

¿Cómo se aplican los principios de la mecánica cuántica en la tecnología cotidiana?

La información cuántica está presente en todo tipo de tecnologías, desde chips de computadoras pasando por sensores y hasta el GPS, la navegación que tenemos en los coches. Pero aparte de eso, lo que estamos discutiendo ahora es que está habiendo lo que llamamos una segunda revolución cuántica, donde algunos de los aspectos más complejos y más interesantes, más paradójicos de la mecánica cuántica se están usando para desarrollar nuevas tecnologías. Por ejemplo, la computación cuántica, las comunicaciones cuánticas y sensores cuánticos de la siguiente generación.

¿Cuál es la razón por la que estás aquí?

Pues yo llevo trabajando en estos temas desde hace más de 20 años y ya mi doctorado fue en temas de tecnología cuántica. Soy una experimental de óptica cuántica y he trabajado en muchos aspectos de este mundo, tanto desde el punto de vista académico como desde laboratorios nacionales. Últimamente soy líder de la parte de comunicaciones cuánticas en Amazon y por eso estoy aquí. Básicamente como científica y también como representante de la industria, especialmente de los grandes proveedores en la nube.

¿Qué perspectivas o intenciones tienes sobre el interés de la Iglesia en estas tecnologías y cómo crees que pueden impactar en la sociedad en general?

Me sorprendió bastante cuando recibí la invitación y pensé que era muy interesante que la Iglesia se esté interesando en estos temas. Pensé que tiene sentido para proporcionar un contexto y quizá un foro de discusión sobre a dónde van estas tecnologías, cómo afectan al mundo, qué podemos hacer, cómo podemos estar todos involucrados y no dejar a ciertos países o ciertas comunidades atrás en estos desarrollos. Supongo que aquí veremos qué consecuencias tiene que la Iglesia esté interesada y que tengamos estos foros.

¿Podrías explicar más sobre la revolución a la que te refieres? Hablaste de una segunda revolución cuántica; ¿podrías detallar en qué consiste esta revolución y cómo consideras que impactará en el futuro?

Nosotros nos solemos referir a esta revolución en un sentido científico y técnico. Lo llamamos revolución, porque hay ciertos aspectos de la mecánica cuántica, como por ejemplo entanglement. En español me parece que se dice enmarañamiento o entrelazamiento, y es un efecto cuántico que sé que considera paradójico, es decir, son de las cosas de estas que Einstein le parecían totalmente imposibles y que no podían ser parte de una teoría científica. Y ahora no, lo vemos como problemas o como problemas filosóficos, sino que lo vemos como recursos, es decir, cómo hacemos, cómo generamos en tangiblemente, cómo lo manipulamos y cómo lo usamos para hacer mejores sensores, para hacer mejores computadoras y demás.

En tu pregunta de si la revolución se extenderá a otros, a otros ámbitos, pues no lo sabemos, pero sí, si como creemos, la computación cuántica y las comunicaciones cuánticas van a tener consecuencias, pues en desarrollo de productos químicos mejores o procesos químicos o baterías y estas cosas, pues evidentemente se extenderá la influencia.

¿Qué fue lo primero que pensó cuando le invitaron a esta conferencia?

Lo primero que pensé fue volver a leer el correo electrónico. Me sorprendió que la Academia Pontificia de Ciencias organizara un taller sobre un tema que sigue siendo ciencia muy profunda. Es ciencia muy profunda y quizá no sea un tema tan obvio para esta academia como otros, así que me entusiasmó venir y hay un grupo increíble de participantes, así que espero mucho.

¿Participan muchos hombres? ¿Y las mujeres? ¿Dónde están?

Está dominado por los hombres, pero está cambiando. Por desgracia, la realidad es que en la mayoría de las conferencias sigue habiendo una gran mayoría de hombres. De nuevo, eso está cambiando y creo que este taller está sesgado hacia participantes más veteranos y eso hace que el desequilibrio sea más pronunciado. Cuando se asiste a conferencias en las que participan más estudiantes de posgrado y algunas de las generaciones más jóvenes, se observa un enfoque más equilibrado. Aún no lo hemos conseguido, pero estamos progresando. Es algo en lo que la comunidad está trabajando.