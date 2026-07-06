Periodistas católicos estadounidenses se reúnen en Atlantic City para una conferencia anual

Profesionales católicos de los medios participan en la Conferencia de Medios Católicos en Estados Unidos, reflexionando sobre los desafíos y oportunidades de la evangelización en el panorama mediático actual.



(vaticannews.va/en).-Periodistas, editores, editores y profesionales de la comunicación de todo Estados Unidos se reúnen en Atlantic City, Nueva Jersey, del 16 al 19 de junio para la Conferencia Anual de Medios Católicos, organizada por la Asociación de Medios Católicos.

Celebrada en Harrah’s Resort bajo el lema «Innovación anclada en la misión», la conferencia reúne a comunicadores católicos para reflexionar sobre los retos y oportunidades que enfrentan el periodismo, la evangelización y la comunicación digital en un entorno mediático cada vez más complejo.

El programa comenzó con misa en la iglesia de San Nicolás de Tolentina y una reunión en el paseo marítimo de Atlantic City. A lo largo de la semana, los participantes participan en talleres, mesas redondas y ponencias principales centradas en el futuro de la comunicación católica.

Entre los momentos destacados se encuentran una conferencia magistral sobre inteligencia artificial y comunicación católica impartida por Taylor Black, de Microsoft y la Universidad Católica de América, y un panel de discusión que examina la visión del Papa León XIV para la comunicación en una era de desinformación y tecnologías emergentes.

La conferencia también incluye proyecciones de documentales, entre ellos Debating Statues & Saints, que explora la polarización y la reconciliación en la sociedad contemporánea, y American Martyr: The Stanley Rother Story, que relata la vida y el testimonio del primer sacerdote y mártir nacido en Estados Unidos.

Entre los participantes en la conferencia se encuentra el Dr. Paolo Ruffini, Prefecto del Dicasterio de Comunicación de la Santa Sede (nuestra organización matriz).

También está presente María Montserrat Alvarado, que se convertirá en Prefecta del Dicasterio de Comunicación el 1 de noviembre.