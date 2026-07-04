Praga: Radio Vaticana en la cumbre de los medios de comunicación europeos

Del 24 al 26 de junio se celebra en la capital checa la 96ª Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la organización que reúne a 113 organismos públicos de radio y televisión de 56 países. Entre ellos se encuentra también la emisora pontificia, que es miembro fundador de la EBU. Entre los temas del orden del día: la inteligencia artificial y el contexto geopolítico internacional actual



(vaticannews.va).-¿Cómo cambiará el panorama de los medios de comunicación europeos en la era de la Inteligencia Artificial? ¿En qué medida afectarán las grandes crisis internacionales a la información de servicio público en el Viejo Continente? ¿Cuál será el equilibrio adecuado entre una comunicación cada vez más digital y la preservación de noticias de calidad para permitir que los líderes y los ciudadanos europeos tomen decisiones informadas? Estos son algunos de los temas centrales de la próxima Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la mayor asociación mundial de medios de servicio público, fundada en 1950 y que hoy cuenta con 113 organismos públicos de radio y televisión de 56 países. El evento se llevará a cabo en el Cubex Center de Praga y será organizado por Česká televize y Český rozhlas, la televisión y la radio públicas checas, respectivamente.

En la cumbre de los medios de comunicación de Europa también participa Radio Vaticana, miembro fundador de la UER. En representación de la emisora pontificia estará el subdirector de los medios vaticanos, Alessandro Gisotti, quien también es presidente del Grupo de Radio y Noticias de Audio de la UER. En el marco de la Asamblea General también se llevarán a cabo las reuniones regionales de los medios de servicio público: Radio Vaticana participa activamente en el Grupo del Mediterráneo y en el de los Pequeños Estados.

La Asamblea General es el órgano directivo supremo de la Unión Europea de Radiodifusión y tiene todos los poderes necesarios para alcanzar los objetivos de la Unión, incluida la definición de la estrategia general y la aprobación de su presupuesto. La Asamblea se reúne dos veces al año: la sesión de verano está abierta a todos los miembros y asociados, y la organiza una organización miembro. La sesión de invierno está reservada exclusivamente a las entidades miembros y se lleva a cabo en Ginebra, en la sede de la UER.