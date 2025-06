Por que sua paróquia precisa investir em marketing digital?

(www.a12.com).-A Igreja segue se atualizando e acompanhando as inovações na comunicação. Você sabia que mais de 80% dos católicos buscam informações da Igreja na internet?

Pesquisas indicam que uma grande parcela dos católicos, em especial, os jovens, busca informações sobre a Igreja, a fé e a doutrina católica na internet. Com isso, a Igreja está cada vez mais próxima dos fiéis e levando a evangelização, seja para a comunidade ou até mesmo para longas distâncias.

Um dos avanços na aproximação da Igreja com os cristãos é na área de projetos de marketing digital. Você sabia que eles são aplicados também nas paróquias? E se você ainda não utiliza na sua, que tal colocar em prática?

Os projetos de marketing digital são planos de ação detalhados que definem como uma empresa ou organização irá promover seus produtos e serviços on-line. Esses projetos abrangem diversas estratégias, desde campanhas de mídia paga até a criação de conteúdo e otimização para mecanismos de busca, conhecidos como SEO.

“Criar um plano de marketing para a sua paróquia, é compreender que não dá mais para improvisar na evangelização.”

É necessário fazer o uso de todas as ferramentas disponíveis neste ambiente digital, com o objetivo de que todos os fiéis sejam alcançados e vivam uma experiência pessoal com sua fé.

No meio católico, criar um plano de marketing para a evangelização se torna muito mais estratégico, pois com esta ação é possível acompanhar melhor os passos das pessoas evangelizadas, perceber crises e analisar pontos positivos e negativos para melhoria.

O plano de marketing é um documento que deve reunir informações importantes a respeito do planejamento das ações que irão direcionar a evangelização em sua paróquia. Assim, é importante utilizar metas de curto a médio prazo, indicadores, objetivos. A partir dessas análises, é possível ter um panorama claro e concreto do atual cenário de sua comunidade.

Ele deve funcionar como um guia e é também direcionado para a comunidade em geral, assim como para ações específicas: Campanhas de arrecadação do dízimo, promoção de cursos, engajamento em pastorais. Para criar um plano de marketing eficiente, é preciso ter em mente a necessidade de se comprometer com o projeto.

Entenda que se comprometer com esse projeto é se comprometer também com as vidas que serão alcançadas por meio das ações de evangelização. E tenha ao menos uma pessoa da sua equipe que acompanhe o andamento do plano. Entenda seu público, compreenda melhor quem são as pessoas alcançadas pela sua mensagem, a partir de um estudo que apresenta características e dificuldades reais.

Faça um trabalho passo a passo, se planeje, pois o resultado será de muitos benefícios à sua paróquia. Investir em marketing digital não é apenas uma tendência, mas uma necessidade para que a paróquia continue evangelizando, acolhendo e servindo sua comunidade também no ambiente digital.

Os benefícios de todas essas ações: