Una alianza global para proteger a los niños de los riesgos digitales

La Inteligencia Artificial trae oportunidades, pero también muchos peligros, especialmente para los más vulnerables como los menores. Este fue el tema central de una conferencia celebrada hoy en la Embajada de Italia ante la Santa Sede. “Necesitamos leyes cada vez más atentas a respetar los derechos de las personas más vulnerables”, declaró el presidente de la Fundación Teléfono Azzurro, Ernesto Caffo.

(vaticannews.va).-Se necesita una alianza global para proteger los derechos de los niños frente a los desafíos sin precedentes que plantea el desarrollo digital. Este es el mensaje lanzado en la Conferencia “La dignidad de los niños en la era de la Inteligencia Artificial” celebrada esta tarde en la Embajada de Italia ante la Santa Sede.

La Iglesia como parte de una red por la dignidad de los menores

“Las instituciones y el mundo empresarial están llamados a luchar para que haya leyes cada vez más atentas a respetar los derechos de las personas más vulnerables”, declaró Ernesto Caffo, presidente de la Fundación S.O.S – Il Telefono Azzurro Ets y miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, en la apertura de la conferencia. La Iglesia católica – observó Caffo – “está en el centro de esta reflexión” y el Papa León XIV ya ha “retomado la sensibilidad de un camino que debemos hacer juntos para poner en el centro a las personas más débiles y frágiles” como los menores. Una mirada de conjunto a la persona que ha caracterizado el camino recorrido, desde 2017, con el Papa Francisco, que quiso iniciar el trabajo rico en resultados de la Child Dignity Alliance, y que ahora tiene continuidad con el nuevo pontificado.

Poner a las personas de nuevo en el centro

“Los algoritmos se construyen para adquirir datos que puedan usarse para el bien común o para manipular a las personas que proporcionan estos datos, especialmente a aquellas que son menos conscientes de su uso de Internet, como los menores”, explicó Caffo en una entrevista con medios del Vaticano. Por esta razón, el presidente de Telefono Azzurro reiteró que una alianza global es más necesaria que nunca, como indicó el Papa Francisco en su intuición de 2017. «El desafío que enfrentaremos juntos es devolver los datos a las personas, no dejar que lleguen a empresas privadas que, de alguna manera, deben perseguir sus intereses con ellos», insistió Caffo, observando que los «intereses económicos en torno a la Inteligencia Artificial son muy altos», pero la persona no debe convertirse en un «instrumento». “No debemos permitir de ninguna manera que los niños se conviertan en algún modo en objeto de intereses comerciales y, de hecho, no de libertad y desarrollo”, concluyó.

Los principales riesgos de las redes sociales y digitales

Entre los principales riesgos de lo digital están la adicción, la vulneración de la privacidad y la manipulación de datos personales. Según la encuesta Telefono Azzurro realizada por BVA Doxa, surge que los jóvenes sienten la necesidad de estar más informados para defenderse de las noticias falsas (40%), o tener un mayor control sobre lo que concierne a sus datos personales (34%), pero también para saber defenderse del ciberbullying (32%) y del grooming (31%). Se trata de peligros que surgen del uso sin filtros de herramientas informáticas conectadas a Internet, disfrutadas sin mediación alguna por adultos. El debate sobre la introducción de sistemas de verificación de edad en las redes sociales también sigue generando opiniones encontradas entre jóvenes, padres y expertos y el tema adquiere cada vez mayor relevancia, especialmente a la luz del aumento del acceso temprano de los menores a las plataformas digitales. El 44% de los jóvenes cree que la verificación de edad es una herramienta útil para proteger a los menores, mientras que el 76% piensa que debería ser obligatoria en todas las plataformas que ofrecen contenidos potencialmente inapropiados para menores.

El premio al padre Lombardi

Con motivo del encuentro se entregó un reconocimiento especial al padre Federico Lombardi, ex Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede bajo los Pontificados del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco y actual Presidente del Consejo de Administración de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger-Benedicto XVI. El Premio tiene la siguiente motivación: “Por haber promovido la protección de la infancia y la adolescencia a nivel internacional y sobre todo por haber desarrollado el proyecto Dignidad Infantil en el Mundo Digital”. “El premio que le vamos a entregar es un agradecimiento a la cercanía y sensibilidad que siempre ha demostrado ante temas de actualidad acuciante y dramática que requieren, para que la opinión pública los conozca, comunicadores eficaces y apasionados como el padre Federico”, declaró Caffo durante la conferencia.

Necesitamos ética y reglas en el mundo digital

Entre los oradores de la conferencia figuraron Ernie Allen, fundador y presidente de We Protect Alliance, Emilio Puccio, secretario general del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre los Derechos de los Menores, y el jesuita Hans Zollner, director del Instituto de Antropología de la Pontificia Universidad Gregoriana. Estudios interdisciplinarios sobre la dignidad humana y el cuidado. “En todo lo digital, como en todo lo que inventa el ser humano, hay riesgos y beneficios”, dijo Zollner en una entrevista con medios del Vaticano, y añadió: “Todo depende de cómo usemos estas herramientas humanas y cómo queremos que nos ayuden a construir o destruir”. Esta ambivalencia, ya subrayada por el Papa Francisco, pero también retomada por el Papa León XIV, según Zollner pone de relieve que las que ofrece el mundo digital son herramientas que hay que valorar y «utilizar sobre la base de una ética verdaderamente fundada y también sobre la base de reglas que hay que seguir». “La seguridad y la protección –continuó Zollner–, es decir, la protección ante cualquier tipo de abuso y la creación de espacios seguros, también se aplican a lo digital como una de las prioridades a las que deben responder tanto los gobiernos como las empresas de TI, así como a las redes sociales, que ganan mucho dinero con las interacciones de las personas que se inscriben y no invierten lo necesario para mantener a todos seguros, especialmente a los más vulnerables, incluidos en primer lugar los niños, niñas y adolescentes”. «La Iglesia Católica», concluyó Zollner, «tiene una oportunidad especial de intervenir en la educación, incluyendo la de los padres, a través de escuelas, parroquias y centros sociales. Para hacer más eficaz esta tarea humana».