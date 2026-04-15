¿Quién entrena a los influencers? Cuatro universidades pontificias reflexionan sobre los misioneros digitales.

Una conferencia interuniversitaria centrada en la preparación pastoral, espiritual, humana e intelectual de misioneros digitales. Pero Pasqualetti advierte: la inteligencia artificial hará desaparecer el mundo de las redes sociales.

(avvenire.it).-Un joven de Milán dijo que considera ChatGPT su mejor amigo: sabe que es una máquina, pero lo prefiere a sus compañeros porque «no me juzga, me habla»: ayer por la tarde esta noticia resonó en el Aula Magna «Juan Pablo II» de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, en Roma, donde cuatro universidades pontificias se han reunido para abordar un tema que la llegada de la inteligencia artificial hace aún más urgente: ¿cómo se forman sacerdotes, religiosos y laicos que proclaman el Evangelio a través de plataformas digitales? Hoy en día, un algoritmo puede ofrecer escucha y compañía mejor que muchos adultos de carne y hueso, y probablemente — como observó uno de los ponentes — en diez años las redes sociales podrían ser borradas por la inteligencia artificial: por eso es necesario preparar a quienes evangelizan en línea. La conferencia «Misioneros digitales: ¿qué formación?» — el primer evento académico conjunto de cuatro universidades pontificias romanas dedicadas específicamente al tema — reveló un hecho que precede a la inteligencia artificial y que tiene que ver con una dinámica más elemental: los misioneros digitales llegan a personas que ya asisten a la iglesia. Esto se revela en el resultado preliminar de una investigación realizada por la Universidad Pontificia Salesiana, presentada durante la conferencia de ayer. La reunión — organizada por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, la Pontificia Universidad de Letrán, la Pontificia Universidad Gregoriana y la Universidad Pontificia Salesiana, bajo el patrocinio del Dicasterio para la Comunicación — fue presentada por Monseñor Lucio Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación; el sacerdote argentino recordó cómo la misión digital no es «una experiencia comunicativa reciente o de moda, sino una dimensión real de evangelización que ha surgido espontáneamente con el nacimiento de nuevos espacios relacionales donde los cristianos se han movido y expresado al Señor, como siempre ha hecho la Iglesia.» Este es un fenómeno que el proceso sinodal ha ayudado a reconocer y que el Jubileo de Misioneros Digitales e Influenciadores Católicos, celebrado el pasado julio en presencia del Papa León XIV, ha entregado a la comunidad eclesial.

Misioneros digitales: una atención pastoral «de abajo hacia arriba» que no debería institucionalizarse

La tarde, entonces, se dividió en las cuatro dimensiones formativas indicadas por la Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis de Juan Pablo II: pastoral, espiritual, humana e intelectual. El primer discurso, confiado al profesor Massimiliano Padula del Letrán, enmarcó el fenómeno en una clave histórico-sociológica, introduciendo el concepto de «atención pastoral de base», una expresión con la que el profesor definió el conjunto de formas de acción eclesial nacidas de la dinámica participativa de las redes digitales, donde cualquiera puede convertirse en un sujeto activo de evangelización. Pádula reconstruyó entonces cómo la pandemia de 2020 estalló un proceso que en realidad ya había comenzado, impulsado por una generación de personas consagradas y laicas que habían adquirido habilidades digitales de forma autodidacta, dando lugar a lo que el sociólogo francés Patrice Flichy había descrito como la «sacralización del aficionado». Sin embargo, Padula advirtió contra el riesgo de institucionalizar demasiado la misión digital, porque «pensar en una formalización de la vida pastoral digital corre el riesgo de aplanar la reflexión sobre la tecnicidad, encerrándose en burbujas autorreferenciales que contrastan con la universalidad de la Iglesia.» Recordaba, por ejemplo, que ya en 2004 la Iglesia italiana había desarrollado la figura del animador de la cultura de la comunicación, pero que esta seguía siendo sustancialmente sin aplicar. El profesor Paolo Asolan, decano del Instituto Pastoral «Redemptor Hominis» del Letrán, recordó a sus colegas y al público la necesidad de un método teológico-pastoral: para Asolan, de hecho, formar misioneros digitales va más allá de «elaborar un libro de recetas de cosas por hacer», sino elaborar un discernimiento que mantiene unidas tres dimensiones: la kairológica, es decir, la lectura de la situación desde una perspectiva teológica; la operativa, que requiere traducir la reflexión en acción concreta; y el criteriológico, que proporciona los criterios para guiar la acción. Sin una de estas tres patas, advirtió, existe el riesgo de producir «charla cultural» o, por el contrario, activismo infundado.

El entorno digital no es neutral: la importancia de la formación espiritual

La transición hacia la formación espiritual ha traído reflexión a un terreno diferente: el profesor Peter Lah, de la Universidad Gregoriana, ha dibujado un retrato del entorno en el que se mueven los misioneros digitales, un ecosistema construido por empresas cuyo objetivo principal es el beneficio comercial: «El misionero digital hoy no vive en un entorno abierto al mensaje de Cristo». Dijo: «Las tecnologías que utiliza no son herramientas neutrales.» Lah recordó el mito de Narciso para describir el mecanismo de compromiso que alimenta la economía digital y observó que la verdad, en el entorno digital, es el resultado de un cálculo estadístico que «tiene poco que ver con la verdad existencial de filósofos, poetas o teólogos». La invitación del profesor, casi provocadora, no es confundir el diálogo con las reacciones superficiales que las redes sociales están diseñadas para estimular. El profesor Filipe Domingues, también gregoriano, completó la sección sobre formación espiritual indicando tres dimensiones concretas: la virtud de la humildad y una ética de la virtud a nivel personal, la atención al contexto social y, finalmente, la dimensión del silencio y la interioridad, sin la cual ninguna presencia en la web puede permanecer auténtica.

Los datos de la investigación: ¿quién sigue realmente a los «influencers de Dios»?

El momento rico en datos empíricos llegó con la presentación de la profesora María Paola Piccini, profesora de la Universidad Salesiana, quien presentó los resultados preliminares del estudio «Siguiendo a los influenciadores de Dios«, realizado junto con el profesor Fabio Pasqualetti, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social: la universidad recogió 229 cuestionarios válidos en poco más de un mes (que aumentaron a más de 300 en los días siguientes). La muestra se distribuye entre diferentes grupos de edad, demostrando que el fenómeno no solo afecta a los jóvenes, y la cifra más significativa es que el 79,6% de los encuestados participa en actividades religiosas al menos una vez a la semana: por tanto, el influencer religioso no parece sustituir a la comunidad eclesial, sino que funciona como una especie de extensión digital de la experiencia de fe. El formato preferido, entre los que se consumen en línea, es el vídeo corto, elegido por el 85% de los encuestados, y el contenido más popular es el comentario sobre el Evangelio. Entre los riesgos percibidos surgen la trivialización de la fe, la personalización excesiva y un posible debilitamiento del vínculo con la comunidad. Hay, entonces, otro dato llamativo: el 61% de los encuestados nunca ha tenido contacto directo con el influencer al que siguen… La relación, por tanto, sigue siendo mediada por la pantalla. El profesor Pasqualetti recopiló estos datos para desarrollar una reflexión sobre los desafíos de la formación humana, con tonos directos y en ocasiones provocadores: recordó la crisis de credibilidad de la Iglesia católica, la secularización avanzada, el declive de las vocaciones, la instrumentalización política de lo sagrado. Citó al filósofo surcoreano Byung-Chul Han para subrayar que «la web no puede crear comunidad porque no hay espíritu, porque no hay lazos profundos», y señaló en el modelo de Emaús — Jesús que camina a su lado sin ser reconocido — un paradigma educativo eficaz para el acompañamiento digital. En cuanto a la inteligencia artificial, Pasqualetti hizo su predicción: «Creo que dentro de 10 años quizá ni siquiera hablemos más de redes sociales porque la inteligencia artificial lo borrará todo»… Una visión que, en cualquier caso, certifica que el escenario tecnológico en el que nos movemos está destinado a cambiar radicalmente, o al menos el mundo académico tiene esta percepción.

El estudio y la teología como antídoto a la superficialidad de las redes sociales

La dimensión intelectual fue confiada al profesor Juan Narbona de la Santa Cruz, quien propuso una imagen para transmitir a los participantes su idea de estudio: así como los monjes cistercienses y benedictinos destilaban el acqua vitae de sus alambiques durante horas y horas, de la misma manera detrás de cada carrete, cada publicación, cada contenido, «debe haber horas y horas de estudio para luego obtener unas pocas gotas, unos segundos de buena comunicación.» Narbona, entonces, insistió en que el estudio de la filosofía y la teología puede funcionar como antídoto a la superficialidad de la red, ofreciendo al misionero ese desapego de la performance que le permite resaltar el contenido y no a quienes lo proponen: «El cristianismo no es una obra de persuasión sino de grandeza», recordó, citando a San Ignacio de Antioquía.

Para cerrar la serie de intervenciones, el profesor Carlos Villar, teólogo de la Santa Cruz, relató la reflexión sobre el principio de la Encarnación: si Dios se hizo carne, observó, la misión digital es un pasaje hacia el encuentro personal, corporal y comunitario. Villar se inspiró en el pensamiento de Romano Guardini para advertir contra el poder de la tecnología cuando no va acompañada de un ethos adecuado: «¿Cómo pueden los hombres dominar la inmensa cantidad de poder que tienen a su disposición y que está en constante aumento, si no son capaces de formarse por sí mismos?» ….esta pregunta se aplica a cualquiera que tenga un teléfono en las manos y adquiere un peso especial para quienes pretenden hablar de Dios desde esa pantalla.

El futuro de la misión digital: ¿Quién influye en los influencers?

En los saludos finales, el profesor Arasa retomó los hilos del día volviendo a proponer la pregunta que probablemente resume toda la conferencia: «Cuando hablamos de misioneros digitales, obviamente nos referimos, de cierta manera, a influencers. Así que es muy interesante para nosotros hacernos esta pregunta: ¿quién influye en los influencers?» Una necesidad a la que las cuatro universidades romanas han intentado dar las primeras respuestas, sin embargo, es una obra que apenas ha comenzado.