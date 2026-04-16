Romana Editorial lanza “La fuerza del Evangelio” del papa León XIV: la fe cristiana en 10 palabras clave

El libro del Pontífice, con prólogo inédito y 160 páginas, se presenta el 14 de abril en Madrid por el secretario del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede y el rector de Comillas; servirá de preparación para su Viaje Apostólico a España en junio

(exaudi.org).-Romana Editorial ha puesto a la venta desde el pasado lunes 6 de abril el libro *La fuerza del Evangelio. La fe cristiana en 10 palabras*, del papa León XIV, una obra que sintetiza los temas centrales del inicio de su pontificado.

El volumen, de 160 páginas, parte de un texto inédito del propio Santo Padre y desarrolla diez conceptos clave de la vida cristiana: Cristo, corazón, Iglesia, misión, comunión, paz, pobres, fragilidad, justicia y esperanza. Estas palabras permiten conocer de cerca la espiritualidad de León XIV, forjada en la escuela de san Agustín, que une la contemplación interior con la audacia misionera, la búsqueda de la comunión en la diversidad, el compromiso preferencial con los pobres y el primado del amor de Cristo, al que llama “nuestra estrella polar”.

En una cita incluida en el libro, el Papa afirma: “Nosotros podemos marcar nuestro tiempo con el testimonio, con la oración al Espíritu Santo para que nos convierta en hombres y mujeres contagiosos de paz, acogiendo la gracia de Cristo y difundiendo en el mundo el perfume de su caridad y misericordia. «Nosotros somos los tiempos»: no nos dejemos llevar por el desánimo ante la violencia que presenciamos; pidamos a Dios Padre, cada día, la fuerza del Espíritu Santo para hacer brillar en la oscuridad de la historia la llama viva de la paz”.

El prólogo, también inédito, ha sido preparado por el propio León XIV y destaca la centralidad de Cristo como fuente de comunión entre las personas y causa originaria de la paz.

La presentación oficial del libro tendrá lugar el martes 14 de abril a las 18.15hrs en la Universidad Pontificia Comillas (ICAI, C/ Alberto Aguilera, 25, Madrid). La presentarán mons. Lucio Adrián Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, y P. Antonio Allende Felgueroso, SJ, rector de la universidad.

Según Romana Editorial, esta publicación es “un libro único para conocer de cerca al Papa León XIV, su fe, su espíritu misionero y su modo de ser cristiano” y constituye una herramienta especialmente útil para preparar el *Viaje Apostólico del papa León XIV a España, previsto del 6 al 12 de junio de 2026.

El libro ya está disponible en librerías y grandes superficies de toda España (El Corte Inglés, Fnac), en Amazon y Librería San Pablo.