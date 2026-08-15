Radio María Chile: 30 años acompañando, evangelizando y construyendo comunidad

(adn.celam.org).-En el marco de la celebración de los 30 años de Radio María Chile, la editora de la emisora, María Cristina Balart, compartió una amplia reflexión sobre el camino recorrido por esta obra de evangelización, sus desafíos actuales y su proyección hacia el futuro en un contexto marcado por los cambios tecnológicos y culturales.

Una radio que acompaña a quienes están más solos

Al evaluar el principal aporte de Radio María a la evangelización y a la sociedad chilena, Balart resaltó que la misión de la emisora se sustenta en tres pilares: acompañar, llamar a la conversión y promover la oración. Señaló que el acompañamiento ha sido el aspecto más significativo de su servicio durante estas tres décadas. “Tal como lo dice la misión de Radio María: acompañar a quienes están más solos, llamar a la conversión y orar. Yo te diría que de estas tres misiones, acompañar ha sido lo más potente”, compartió.

La periodista explicó que los programas más valorados por la audiencia son precisamente aquellos relacionados con la oración, el rezo del rosario y los espacios de compañía, especialmente considerando una realidad social cada vez más evidente en Chile: “Nuestros programas preferidos son la oración, el rosario y los distintos programas de compañía, porque para que ustedes sepan, el 22% de la población chilena vive sola. Entonces, Radio María ahí es un aporte”.

Además, dijo que la emisora ha buscado responder, desde la fe y la antropología cristiana, a problemáticas sociales que afectan al país: “La radio ha dado respuesta a grandes temas como son la droga y la violencia. Chile ha tenido una escalada de violencia bastante seria en los últimos años. Entonces, Radio María, a través de programas como el Taller del Perdón y espacios de ayuda psicológica, se ha hecho cargo de estos dolores de Chile”.

De una pequeña radio artesanal a una red nacional

Recordando los inicios de Radio María Chile, Balart explicó que la emisora no nació en Santiago, sino en la ciudad de La Serena, donde comenzó como un proyecto sencillo y austero. “Partió como una radio muy artesanal, como todas las cosas de Dios, muy sencilla, muy pobre, muy austera”.

Treinta años después, la realidad es muy distinta. Actualmente cuenta con 31 señales distribuidas en todo el país, convirtiéndose en la radio católica con mayor cobertura nacional. No obstante, reconoce que el crecimiento también ha traído nuevas exigencias: “Hoy día nuestra audiencia es más exigente. Eso requiere una mayor preparación de todo el equipo que trabaja: una preparación técnica, periodística y económica”.

En este contexto, sostuvo que se debe fortalecer la corresponsabilidad de quienes participan en la misión de la radio. “Todos sacamos adelante Radio María. No es de nadie, es de todos. Y cada uno, desde sus talentos y posibilidades, la saca adelante”.

La providencia como sello de identidad

Uno de los rasgos distintivos de Radio María es que no recibe ingresos por publicidad ni propaganda comercial, sino que se sostiene exclusivamente gracias a aportes voluntarios, “de benefactores que quieren la continuidad de la misma radio”. Para Balart, esta característica constituye una parte esencial de la identidad institucional y una expresión de confianza en Dios.

“Es un punto muy importante en nuestra línea editorial. La radio efectivamente no recibe aportes económicos de publicidad y esto hace que se renueve permanentemente esa confianza en el Señor”. Considera que esta modalidad garantiza una libertad editorial única. “Nos da una garantía a nosotros que trabajamos y a nuestro público de libertad. Somos muy libres para transmitir lo que queramos, lo que nos parece que es mejor, porque no le debemos nada a nadie”. Explicó además que este modelo forma parte de la estructura internacional de Radio María.

“Radio María Mundial Internacional es una asociación de radios autónomas que vela por cuidar la línea editorial de todas las Radio Marías del mundo”. Aunque reconoce que sostenerse exclusivamente mediante donaciones implica un esfuerzo constante para obtener recursos, asegura que la experiencia ha sido una continua manifestación de la providencia divina.

El voluntariado: una riqueza que evoluciona

La editora resaltó también el papel fundamental de los voluntarios en la vida de la emisora. “La providencia divina no solamente se muestra en los aportes de los benefactores a nivel económico, sino también a nivel humano”.

Según explicó, el voluntariado ha evolucionado considerablemente durante estas tres décadas: “Hace 30 años atrás todo era más artesanal, más amateur, se sacaba todo muy a pulso”. Sin embargo, el crecimiento de la radio y las nuevas exigencias comunicativas han impulsado una mayor especialización de los servicios voluntarios: “Hoy día el voluntariado ha ido cambiando y diversificándose. Hay un grupo que se dedica a la difusión de la radio, otro que colabora en programas y otro que ayuda a levantar recursos”.

Para Balart, esta diversidad permite que cada persona aporte desde sus talentos específicos. “Es muy bonito ver cómo en Radio María todas las manos son necesarias y cómo Dios le ha dado una riqueza personal a cada uno”.

Cultura digital: Oportunidades para evangelizar

Durante la entrevista, Balart abordó también los desafíos que plantea la transformación digital y el desarrollo de la inteligencia artificial para los medios católicos. Lejos de percibir estas herramientas como una amenaza, considera que constituyen una oportunidad para fortalecer la misión evangelizadora.

“De todas maneras colabora. Como cualquier medio de comunicación profesional, tenemos que aprender a conversar con los signos de nuestros tiempos”. Añadió que la Iglesia siempre ha desarrollado su misión en medio de la cultura y la sociedad.

“Nosotros no tenemos vocación de huerto. La cristiandad se ha realizado en medio del mundo y Cristo vino en medio de una sociedad”. Desde esta perspectiva, explicó que Radio María está utilizando las nuevas tecnologías para fortalecer el trabajo colaborativo internacional y mejorar la calidad de sus contenidos. “Ha permitido el trabajo en conjunto con otros países, con todo el continente y con otros continentes. Nos permite trabajar todos más y mejor, beneficiando al público”.

Ventajas derivadas del tiempo digital

También destacó ventajas concretas derivadas de estas herramientas: “Tenemos acceso más rápido a Vatican News. Si uno se equivoca o tiene algo que mejorar, te lo pueden decir de inmediato porque tienes más ojos mirando la programación”. En relación con la inteligencia artificial, señaló que ya ofrece beneficios tangibles para una radio sostenida por donaciones. “La inteligencia artificial nos ha permitido crear nuestras propias canciones, generar jingles y música para programas con el estilo y la línea editorial de la radio”.

Esto, explicó, permite reducir costos y agilizar procesos. “Nos libera de tener que pedir favores o conseguir recursos para una producción musical y nos da facilidades para ir evolucionando”.

Resaltó el crecimiento de la música católica juvenil y las posibilidades de difusión que ofrecen las plataformas digitales: “Gracias a Dios hay un boom de música juvenil nueva. Acceder a estos artistas es mucho más fácil a través de YouTube y de los enlaces que nos envían”.

El desafío de conquistar a las nuevas generaciones

A pesar de los logros alcanzados, Balart considera que el gran desafío para las próximas décadas será conectar con los jóvenes. “Radio María cumplió un ciclo en estos primeros años de vida. La gente mayor de 60 años ya la conoce y la quiere, pero ¿qué pasa con los que están bajo esa edad?”.

Para ella, el reto consiste en presentar el mismo mensaje cristiano de siempre utilizando nuevos lenguajes y formatos: “Tenemos toda una generación más joven. Un desafío tremendo para conectar con sus corazones, con sus intereses y con sus problemas”.

Y añadió: “Tenemos que lograr dar espacio al encuentro personal con el Señor”.

“El tiempo de hoy es el nuestro”

Al concluir la entrevista, María Cristina Balart dirigió un mensaje a los oyentes y colaboradores de Radio María, invitándolos a asumir un papel activo en la historia presente de la Iglesia y de la comunicación. “Si pudiera decirle algo a todos los auditores de Radio María, sería que el tiempo de hoy es el nuestro. Esta es nuestra historia y hay que protagonizarla, no hay que dejársela a los otros”.

La periodista comparó la misión actual de los comunicadores con la de los primeros apóstoles: “Hoy día las personas, sobre todo quienes nos dedicamos a las comunicaciones, somos esos apóstoles. Somos Pedro, Pablo, Santiago, Juan, cada uno con sus características”.

Recordó que la misión sigue siendo custodiar íntegramente el mensaje del Evangelio, adaptándolo a las diversas culturas sin alterar su esencia: “El Señor sigue confiando en nosotros para dos cosas: mantener su mensaje robusto, sólido, sin cambios, y adaptarnos a cada cultura y a cada idiosincrasia, pero sin cambiar ni un ápice lo que vino a decir Cristo: amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como a nosotros mismos”.