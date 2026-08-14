Radio Vaticano con vosotros 07.08.2026

(vaticannews.va/it/).-Con Paola Simonetti, la noticia principal de la radio. Se prestó especial atención a la situación en Oriente Medio también con el testimonio del Patriarca Latino de Jerusalén de la ciudad de Umbria, donde el cardenal Pierbattista Pizzaballa inauguró la Casa Global de la Amistad y la Esperanza, un nuevo proyecto internacional promovido por el Instituto Interreligioso Elías. El cardenal habló con los medios vaticanos sobre Tierra Santa, diciendo que le preocupaba la situación «de no haber guerra ni paz». Un regreso a la visita pastoral a Asís del Papa León con los jóvenes participantes en el «¡Vamos! ¡Encuentro Juvenil Franciscano 2026!», que el Santo Padre invitó a seguir a Cristo, a «superar la resignación y el miedo», a «escribir nuevas páginas de historia».

Luego un recuerdo musical de Francesco Guccini, hoy con gran protagonismo también en los titulares de los principales periódicos italianos, como cada mañana se hojeaba en nuestra prensa de prensa.

Los estudios en profundidad de hoy están dedicados al lenguaje que usamos en los teléfonos móviles: descubriremos lo que los académicos de la Universidad Lumsa han llamado el nuevo alfabeto emocional digital de los jóvenes, es decir, emojis. Hablaremos sobre ello con el profesor Edoardo Bellafiore, profesor de lingüística y etiqueta digital en la Universidad Libre María Santísima Assunta, y con Bianca Cimagalli, estudiante que se gradua en Ciencias de la Comunicación, Marketing y Medios Digitales en la Universidad Lumsa. Dos intervenciones que nos llevarán a descubrir «desde dentro» el punto de vista de la Generación Z, es decir, de los nacidos entre 1997 y 2010. Y la investigación universitaria que ha producido un verdadero «diccionario de emojis» creado por estudiantes.

Concluiremos con una breve visión general de uno de los gestos más intensos del lenguaje corporal litúrgico: doblar las rodillas ante Dios. Hablaremos de ello intentando averiguar cómo la arquitectura de las iglesias y algunos eventos veraniegos sobre los que informaremos realzan la centralidad de un gesto generalizado, querido tanto para el Papa Francisco como para el Papa León.